Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Chelsea vs PSG, correspondiente a la final del Mundial de Clubes de la FIFA que se disputará este domingo 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Pronósticos: Chelsea vs PSG





Más de 2.5 goles – 1.65 vía Stake

– 1.65 vía Stake Más de 26.5 remates – 1.95 vía Stake

– 1.95 vía Stake PSG marca el primer gol – 1.45 vía Stake

Con el ccódigo promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Chelsea vs PSG

Chelsea y PSG se enfrentan en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Se trata de un duelo entre el vigente campeón de la Champions League y el monarca de la Conference League. Cabe mencionar que los dirigidos por Luis Enrique quieren extender su espectacular temporada, pero los londinenses buscarán cortarle las alas al cuadro francés.

Los blues, con un fútbol efectivo y atractivo, se metieron en la definición por el título. El equipo de Enzo Maresca superó al Benfica en octavos (4-1), a Palmeiras en cuartos (1-2) y al Fluminense (0-2) en la semifinal. También se debe señalar que solo tienen una derrota en sus últimas diez presentaciones.

Por su parte, PSG vive un gran momento de forma. Los dirigidos por Luis Enrique ya ganaron el triplete y sueñan con el septete. Vienen de superar en octavos al Inter Miami (4-0), en cuartos al Bayern (2-0) y en la semifinal golearon al Real Madrid (4-0). Un punto a tomar en consideración es que han recibido solo un gol en el torneo.

Ante el fútbol que han mostrado ambos equipos, se espera un partido abierto y con muchas ocasiones de gol. Además, no hay duda que el PSG aparece como el claro favorito por el momento que viven sus jugadores.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de estos conjuntos, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los seis duelos del PSG en la competición. Además, también se dio en sus últimas dos finales en Champions League (5-0 vs Inter) y Copa Francia (3-0 vs Reims).

Asimismo, se superó esa cantidad de tantos en tres compromisos del Chelsea en el torneo, solo tomando en cuenta los 90 minutos.

Apuesta 1: Chelsea vs PSG: Más de 2.5 goles – 1.65 vía Stake

Remates totales

Ante las actuaciones más recientes de estos equipos, es probable que se realicen más de 26.5 remates. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres encuentros del PSG, así como en la final de Champions League ante Inter.

De igual manera, en la semifinal de Chelsea ante Fluminense se superó esa cantidad de remates.

Apuesta 2:Chelsea vs PSG: Más de 26.5 remates – 1.95 vía Stake

PSG anota el primer gol

Por la superioridad que ha mostrado PSG, no extrañaría que anoten el primer gol del partido. Esto se dio en ocho de sus últimas diez presentaciones entre todos los torneos.

Apuesta 3: Chelsea vs PSG: PSG marca el primer gol – 1.45 vía Stake

Cuotas: Chelsea vs PSG

Resultado Cuotas Chesea 5.25 Empate 4.20 PSG 1.65

Chelsea vs PSG: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 8 oportunidades. El balance es de 2 victorias del Chelsea, 3 empates y 3 triunfos del PSG. Los resultados de los últimos cuatro duelos fueron los siguientes: