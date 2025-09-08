Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Chile vs Uruguay, correspondiente a la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas que se disputará este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Santiago.

Pronósticos: Chile vs Uruguay





No marcan ambos equipos – 1.67 vía Stake

– 1.67 vía Stake Resultado Primera Mitad – Empate – 1.95 vía Stake

– 1.95 vía Stake Menos de 2.5 goles – 1.53 vía Stake

Análisis de apuestas Chile vs Uruguay

Chile recibe la visita de Uruguay en un encuentro correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ninguna de estas selecciones tiene algo en juego, pero se espera un partido abierto e intenso por la rivalidad que existe entre ambos equipos.

La Roja, que es la última selección en la tabla, llega con un balance de cuatro derrotas y un empate en sus anteriores cuatro duelos. Además, los chilenos perdieron sus tres encuentros más recientes incluido el que tuvieron frente a Brasil (3-0). Apenas suman 10 unidades.

Por su parte, Uruguay se ubica en la tercera casilla con 27 puntos e intentará terminar en la zona alta de la tabla. Los dirigidos por Marcelo Bielsa tienen dos triunfos al hilo sin recibir goles frente a Venezuela (2-0) y Perú (3-0).

Ante las características de los planteles, y por ser la última fecha, se espera un partido intenso, peleado, además de parejo. Los Charrúas llegan como favoritos, pero Chile quiere regalarle al menos una victoria a su afición.

Duelo con valla invicta

Por los anteriores resultados de ambos equipos, no extrañaría que el partido termine con alguna valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en ocho de los últimos diez partidos de La Roja. Cabe mencionar que los chilenos no anotaron en sus cinco presentaciones más recientes.

Asimismo, ambos equipos no anotaron en los anteriores cinco compromisos de la selección uruguaya.

Apuesta 1: Chile vs Uruguay: No marcan ambos equipos – 1.67 vía Stake

Empate en el 1T

Es probable que la primera parte culmine igualado por las características de los enfrentamientos entre Chile y Uruguay en Santiago, así como las anteriores presentaciones de La Roja como local. Esto se dio en uno de los anteriores dos compromisos de los chilenos frente a su afición.

De igual manera, esto se dio en dos de las últimas tres visitas de Uruguay, así como en el duelo más reciente entre ambos en Santiago

Apuesta 2:Chile vs Uruguay: Resultado Primera Mitad – Empate – 1.95 vía Stake

Menos de 2.5 goles

Por los últimos partidos de ambos equipos, no extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles. Esto se dio en las anteriores dos presentaciones de Chile en Santiago, así como en cinco de los seis duelos más recientes de los dirigidos por Marcelo Bielsa.

Ese pronóstico también se cumplió en tres de los últimos cinco encuentros entre ambos.

Apuesta 3: Chile vs Uruguay: Menos de 2.5 goles – 1.53 vía Stake

Cuotas: Chile vs Uruguay

Resultado Cuotas Chile 3.30 Empate 3.20 Uruguay 2.20

Chile vs Uruguay: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 87 entre ambas selecciones. El balance es de 18 victorias de Chile, 19 empates y 49 triunfos de Uruguay. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: