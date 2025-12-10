Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo Dinamo Zagreb vs Betis, correspondiente al duelo de la sexta jornada de la fase de liga de la Europa League que se jugará este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Maksimir.

Betis ganará a cero - 3.55 vía Stake

Betis anota más de 1.5 goles - 2.00 vía Stake

Gol de Antony en cualquier momento - 2.75 vía Stake

Análisis de apuestas Dinamo Zagreb vs Betis

Betis intentará mostrar todo el poderío de su plantel en Croacia cuando visite al Dinamo Zagreb en un compromiso correspondiente a la sexta fecha de la fase de liga de la Europa League. Los verdiblancos quieren afianzarse entre los ocho primeros, mientras que el cuadro croata buscará dar un paso a los playoffs.

Los visitantes vienen de caer frente al Barcelona (3-5), con lo que se cortó una racha de siete duelos sin perder y tres victorias consecutivas. Los dirigidos por Manuel Pellegrini superaron al Utrecht (2-1) en la fecha pasada. Se encuentran en la quinta casilla con 11 puntos, solo uno por debajo de lo líderes.

Por su parte, Dinamo Zagreb aparece en la casilla 23 con 7 puntos. Los croatas empataron el fin de semana con Hakduk Split (1-1) en el torneo local y sufrieron una dura goleada en su visita al Lille (4-0) en la fecha pasada de la Europa League.

Ante las diferencias entre los planteles, es probable que Betis se quede con los tres puntos. Además, se espera un duelo con varios goles verdiblancos.

Triunfo con valla invicta

Dinamo Zagreb perdió sus últimas dos presentaciones en la Europa League sin marcar goles, por lo que se podría repetir esa historia. Además, los verdiblancos no recibieron goles en tres de sus cinco compromisos en la competición.

Apuesta 1: Dinamo Zagreb vs Betis: Betis ganará a cero - 3.55 vía Stake

Goles del Betis

Por las diferencias entre las plantillas, y el buen momento ofensivo del Betis, no extrañaría que los verdiblancos anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro duelos de los dirigidos por Pellegrini, así como en sus dos presentaciones más recientes en la Europa League.

Apuesta 2: Dinamo Zagreb vs Betis: Betis anota más de 1.5 goles - 2.00 vía Stake

Gol de Antony

Antony es una de las referencias ofensivas del Betis, por lo que podría anotar en cualquier momento. El brasileño tiene siete goles en la temporada, donde se incluyen dos tantos en la Europa League. El ex Manchester United viene de marcar en la derrota del pasado fin de semana frente al Barcelona (3-5) en LaLiga.

Apuesta 3: Dinamo Zagreb vs Betis: Gol de Antony en cualquier momento - 2.75 vía Stake

Resultado Cuotas Dinamo Zagreb 3.65 Empate 3.65 Basilea 1.98

Dinamo Zagreb vs Betis: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 2 ocasiones. El balance es 1 victoria de Dinamo Zagreb y 1 empate. Los resultados de esos partidos entre ambos fueron los siguientes: