Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el derbi del Manchester City vs Manchester United, correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League, que se disputará este domingo 14 de septiembre en el Etihad Stadium.

Pronósticos: Manchester City vs Manchester United





Más de 2.5 goles – 1.55 vía Stake

– 1.55 vía Stake Gol de Erling Haaland – 1.95 vía Stake

– 1.95 vía Stake Más de 9.5 córners – 1.58 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Manchester City vs Manchester United

Manchester City se enfrenta al Manchester United en una nueva edición del derbi de la ciudad. En esta ocasión, los dos equipos llegan necesitados de puntos tras comenzar de una manera muy irregular la temporada.

Los dirigidos por Pep Guardiola se ubican en la decimotercera posición con apenas tres puntos tras tres presentaciones. Los Citizens debutaron con una goleada frente al Wolves (4-0), pero tienen dos derrotas en fila ante Tottenham (0-2) y Brighton (2-1).

Por su parte, Manchester United cayó ante Arsenal (0-1), empató con Fulham (1-1) y derrotó al Burnley (3-2). Además, los dirigidos por Ruben Amorim perdieron en penales con el débil Grimsby en la EFL y se encuentran en la novena posición con cuatro unidades.

Cabe mencionar que el último duelo entre ambos terminó en un empate sin goles, mientras que el United ganó el anterior enfrentamiento en este escenario (1-2). En esta oportunidad se espera un partido lleno de goles.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres encuentros del Manchester City en la temporada, así como en tres de los cinco encuentros más recientes entre ambos.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en los dos compromisos más recientes del Manchester United.

Apuesta 1: Manchester City vs Manchester United: Más de 3.5 goles – 1.80 vía Stake

Gol de Haaland

Erling Haaland es la referencia ofensiva de los Citizens y arrancó muy bien la temporada, por lo que podría anotar un gol en cualquier momento. Cabe mencionar que el noruego anotó en los tres encuentros de la campaña.

Además, Haaland viene de marcar cinco goles en el partido de Noruega frente a Moldavia en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Apuesta 2:Manchester City vs Manchester United: Gol de Erling Haaland – 1.95 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, es probable que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en uno de los dos duelos entre estos clubes de la temporada pasada. Además, en dos compromisos de los Citizens se cobraron nueve tiros de esquina.

Asimismo, se superó esa cantidad de córners en un encuentro del Manchester United.

Apuesta 3: Manchester City vs Manchester United: Más de 9.5 córners – 1.58 vía Stake

Cuotas: Manchester City vs Manchester United

Resultado Cuotas Manchester City 1.73 Empate 4.00 Manchester United 4.45

Manchester City vs Manchester United: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 197 entre ambos equipos. El balance es de 61 victorias del Manchester City, 54 empates y 61 triunfos del Manchester United. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: