Presentamos los pronósticos Napoli vs Arsenal para el inicio de la fase de grupos de la Champions League. El análisis se centra en datos y estados de forma para identificar las mejores oportunidades de apuesta.

El campeón inglés, Arsenal, visita el Stadio Maradona para enfrentar al Napoli este 9 de septiembre de 2026 en la primera jornada de la Champions League. Los datos sugieren un claro favoritismo del equipo visitante.

Pronósticos del Napoli vs Arsenal

Victoria del Arsenal – 1.67 vía Stake

Arsenal marca más de 1.5 goles – 1.80 vía Stake

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Puntos clave para el partido Napoli vs Arsenal

Napoli ha perdido sus últimos tres partidos de Champions League contra rivales ingleses.

Arsenal ha ganado nueve de sus últimos diez partidos en todas las competiciones y se mantiene invicto en sus últimos 12 encuentros en tiempo reglamentario.

Arsenal anotó más de 1.5 goles en tres de sus cuatro partidos de esta temporada y en los ocho partidos de la fase de liga de la Champions League pasada.

Napoli viene de perder dos partidos consecutivos en la Serie A, incluyendo una derrota tras ir ganando 2-0 contra el Inter.

Análisis y estado de forma: Napoli vs Arsenal

El Napoli llega a este debut europeo con dudas. Tras una victoria inicial contra Genoa, el equipo de Massimiliano Allegri sufrió dos derrotas consecutivas ante Como e Inter. La más reciente fue especialmente dura, ya que desperdiciaron una ventaja de dos goles contra el Inter, lo que evidencia una fragilidad defensiva y mental. Su rendimiento en la Champions League pasada fue discreto, finalizando en el puesto 30 de 36 equipos.

Por otro lado, el Arsenal ha comenzado la temporada de manera impecable. Defendiendo su título de la Premier League, ha sumado nueve puntos de nueve posibles. Su última victoria ante el Chelsea por 2-1 demostró su capacidad de reacción. El equipo de Mikel Arteta fue el único con un récord perfecto en la fase de liga de la Champions League anterior (8 victorias de 8), lo que confirma su solidez en el escenario continental.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Arsenal

La consistencia y el estado de forma actual del Arsenal lo posicionan como el claro favorito. El equipo inglés ha ganado nueve de sus últimos diez partidos y mantiene una racha de 12 encuentros sin perder en 90 minutos. En contraste, el Napoli ha mostrado debilidades contra rivales de alto nivel, como demuestran sus recientes derrotas en la Serie A. El historial directo también favorece al Arsenal, que ha ganado tres de los cuatro enfrentamientos previos. Estos factores justifican la cuota asignada a la victoria visitante en el mercado 1X2.

Apuesta de valor: Arsenal marca más de 1.5 goles

El potencial ofensivo del Arsenal ofrece una oportunidad de valor. El equipo ha superado la línea de 1.5 goles en tres de sus cuatro partidos esta temporada y lo hizo en todos sus partidos de la fase de liga de la Champions pasada. La defensa del Napoli ha concedido cinco goles en sus dos últimos encuentros, mostrando vulnerabilidades que un ataque fluido como el del Arsenal, con jugadores en gran forma como Odegaard y Saka, puede explotar. La probabilidad de que el campeón inglés anote al menos dos veces es alta, y la cuota de 1.83 representa un valor considerable.

Comparativa de cuotas Napoli vs Arsenal

Alineaciones probables Napoli vs Arsenal