Arranca la Champions League con un duelo de alta tensión. Analizamos las claves y mercados para el cruce entre dos gigantes europeos. Los pronósticos del Liverpool vs Atlético de Madrid sugieren un favoritismo local basado en el historial reciente.

Este enfrentamiento, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League, se disputará el miércoles 9 de septiembre en el estadio de Anfield. A continuación, desglosamos las apuestas más interesantes.

Pronósticos del Liverpool vs Atlético de Madrid

Liverpool anota más de 1.5 goles – 1.61 vía Betano

Victoria del Liverpool – 1.70 vía Betano

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Puntos clave para el partido del Liverpool vs Atletico Madrid

El Liverpool marcó en sus tres partidos de la Premier League esta temporada, con un promedio de 2.0 goles por encuentro.

El Atlético de Madrid llega tras una dura derrota por 3-0 ante el Athletic Club en La Liga, rompiendo una racha de siete partidos consecutivos anotando.

El Liverpool ganó sus últimos cuatro enfrentamientos directos contra el Atletico Madrid.

Alexander Isak, delantero del Liverpool, marcó tres goles en los tres primeros partidos de la temporada.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs Atletico Madrid

El Liverpool inicia su andadura en la Champions League con un rendimiento ascendente. Aunque comenzaron la temporada en la Premier League con dos empates, su reciente victoria por 2-0 sobre el Ipswich Town mostró una mayor solidez defensiva, logrando su primera portería a cero. El equipo de Andoni Iraola parece encontrar su ritmo y confía en el factor Anfield, donde históricamente se hace fuerte en las noches europeas.

Por otro lado, el Atlético de Madrid llega a Inglaterra con dudas. A pesar de un inicio de temporada con siete puntos en La Liga, la contundente derrota por 3-0 ante el Athletic Club ha generado preocupación. El equipo de Diego Simeone mostró debilidades defensivas y una falta de contundencia ofensiva, un aspecto preocupante antes de visitar uno de los estadios más complicados de Europa. La adaptación de sus nuevos fichajes y la ausencia de referentes como José María Giménez en la zaga serán claves.

Nuestra apuesta segura: Liverpool anota más de 1.5 goles

Esta selección ofrece un valor considerable dadas las circunstancias. El Liverpool anotó más de 1.5 goles en siete de sus últimos nueve partidos, demostrando una gran capacidad ofensiva. Enfrentan a una defensa del Atlético de Madrid que concedió seis goles en sus últimos tres encuentros y que ya no cuenta con la solidez de temporadas pasadas tras la salida de Giménez. Con atacantes en racha como Alexander Isak, el potencial para que el Liverpool anote múltiples goles es alto, haciendo de esta una cuota atractiva.

Apuesta de valor: victoria del Liverpool

El favoritismo del equipo local se justifica en varios factores. El Liverpool no solo cuenta con el impulso de jugar en Anfield, sino que también tiene un dominio psicológico sobre su rival, habiendo ganado los últimos cuatro duelos directos. La forma actual de ambos equipos inclina la balanza hacia los ingleses, que muestran una ofensiva consistente frente a un Atletico Madrid que viene de un resultado adverso y con problemas defensivos. La cuota para la victoria del Liverpool representa una opción lógica y con fundamento estadístico.

Comparativa de cuotas: Liverpool vs Atlético de Madrid

Alineaciones probables: Liverpool vs Atletico Madrid