Arranca la Champions League con un duelo de gigantes. Analizamos los datos y las cuotas para los pronósticos del Real Madrid vs Inter de este martes.

El Real Madrid recibe al Inter en el Estadio Santiago Bernabéu el martes 8 de septiembre por la primera jornada de la Champions League. A continuación, desglosamos las claves y las apuestas más interesantes para este encuentro.

Pronósticos del Real Madrid vs Inter

Ambos equipos anotan: Sí – 1.45 vía Stake

Empate – 4.40 vía Stake

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Puntos clave para el partido del Real Madrid vs Inter

El Real Madrid ganó 19 de sus últimos 21 partidos contra clubes italianos y 17 de sus 19 partidos inaugurales en la competición.

El Inter no logró marcar en solo dos de sus últimos 19 encuentros de Champions League, pero no ha ganado en sus últimas 13 visitas a equipos de La Liga (4 empates, 9 derrotas).

Ninguno de los últimos 15 partidos del Inter en la fase de grupos de la Champions League ha terminado en empate (11 victorias y 4 derrotas).

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, igualará a Raúl González en el quinto puesto de máximos goleadores históricos de la Champions si anota un gol.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Inter

El Real Madrid inicia una nueva etapa bajo el mando de José Mourinho, con el objetivo de integrar a sus nuevos fichajes y encontrar un equilibrio táctico. El equipo tuvo un comienzo perfecto en la liga local con tres victorias en tres partidos, mostrando un gran potencial ofensivo con 10 goles a favor, aunque su solidez defensiva aún está por probarse ante un rival de mayor calibre.

Por su parte, el Inter llega como un equipo mucho más consolidado y estructurado. Vigente campeón del doblete en Italia y con dos finales de Champions en las últimas tres temporadas, el equipo dirigido por Cristian Chivu es un conjunto difícil de batir. A pesar de su dominio local, su rendimiento como visitante en España es su principal debilidad, un factor clave en las apuestas Champions League.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos anotan

Este mercado se presenta como una opción con alta probabilidad. El Real Madrid marcó en todos sus partidos de Champions en casa durante más de una década. A su vez, el Inter es un equipo con gran capacidad ofensiva, habiendo dejado de marcar en solo dos de sus últimos 19 partidos europeos fuera de casa. La defensa del Madrid mostró fragilidad, manteniendo su portería a cero en solo dos de sus últimos 17 partidos de Champions en casa. Con atacantes como Mbappé y Lautaro Martínez en el campo, es lógico esperar goles de ambos lados.

Apuesta de valor: empate

A pesar de que el Real Madrid cuenta con un historial favorable, el equipo se encuentra en una fase de reconstrucción. El Inter, con una estructura más estable y una consistencia demostrada a nivel europeo, tiene la capacidad de competir en el Bernabéu. Las casas de apuestas asignan un favoritismo excesivo al equipo local, influenciado por la mala racha del Inter en España. Considerando que el Madrid no fue invencible en casa la temporada pasada, el valor en las cuotas del Real Madrid vs Inter se inclina hacia un resultado nivelado.

Comparativa de cuotas: Real Madrid vs Inter

Alineaciones probables: Real Madrid vs Inter