Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de AD Tarma vs Sporting Cristal, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este sábado 4 de octubre en el Estadio Unión tarma.

Pronósticos: AD Tarma vs Sporting Cristal





Resultado Primera Mitad - Empate – 2.20 vía Stake

– 2.20 vía Stake Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

– 1.72 vía Stake AD Tarma marca el primer gol – 1.77 vía Stake

Análisis de apuestas AD Tarma vs Sporting Cristal

AD Tarma se medirá al Sporting Cristal en un atractivo duelo correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los locales llegan con cuatro partidos al hilo sin perder, mientras que los celestes tienen una sola derrota en sus anteriores cinco presentaciones.

Los dirigidos por Cristián Ruggeri vienen de igualar con Juan Pablo II (1-1), con lo que cortaron una racha de tres triunfos consecutivos. Además, AD tarma solo tiene una derrota en casa por el torneo. Se encuentra en la sexta posición con 17 puntos.

Por su parte, Sporting Cristal perdió fuerza en las últimas jornadas, con lo que se alejó de la lucha por el título. Los de Paulo Autori tienen tres empates, una derrota y una victoria en sus cinco encuentros más recientes y vienen de superar a Ayacucho (3-0) en casa. Los cerveceros se ubican en la tercera casilla con 19 unidades.

Ante la actualidad de ambos conjuntos, se espera un compromiso intenso y parejo. AD Tarma por jugar como local llega como el claro favorito.

Empate en el 1T

Por los antecedentes más recientes, es probable que el primer tiempo culmine igualado. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos encuentros de AD Tarma, así como en dos de los tres más recientes de Sporting Cristal.

Además, esto también se dio en el choque entre ambos del pasado Torneo Apertura.

Apuesta 1: AD Tarma vs Sporting Cristal: Resultado Primera Mitad - Empate – 2.20 vía Stake

Ambos equipos marcan

Por los anteriores resultados de los duelos entre ambos equipos, no extrañaría que el enfrentamiento termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro choques entre AD Tarma y Sporting Cristal.

De igual manera, ambos equipos anotaron en el partido de los locales en la fecha pasada, así como en dos de las tres visitas más recientes de los celestes.

Apuesta 2: AD Tarma vs Sporting Cristal: Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

AD Tarma abre el marcador

Apuesta 3: AD Tarma vs Sporting Cristal: AD Tarma marca el primer gol – 1.77 vía Stake

Cuotas: AD Tarma vs Sporting Cristal

Resultado Cuotas AD Tarma 2.20 Empate 3.35 Sporting Cristal 3.25

AD Tarma vs Sporting Cristal: Enfrentamientos directos

Este será el octavo duelo entre ambos. El balance es de 3 victorias de Sporting Cristal, 3 empates y 1 triunfo de AD Tarma. Los resultados de los últimos cuatro compromisos fueron los siguientes: