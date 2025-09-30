Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Alianza Atlético vs Universitario, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura que se disputará este miércoles 1 de octubre en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Pronósticos: Alianza Atlético vs Universitario





No marcan ambos equipos – 1.62 vía Stake

– 1.62 vía Stake Universitario anota más de 1.5 goles – 2.05 vía Stake

– 2.05 vía Stake Primer tiempo – Más de 0.5 – 1.47 vía Stake

Análisis de apuestas Alianza Atlético vs Universitario

Alianza Atlético se medirá a Universitario en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. La U buscará dar un paso al campeonato, mientras que los locales quieren alejarse de la zona baja.

Los cremas están invictos en el campeonato y llegan con tres victorias consecutivas. Los dirigidos por Jorge Fossati se ubican en la cima de la clasificación con 24 puntos. Además, vienen de conseguir un importante triunfo ante Cusco (3-2).

Por su parte, Alianza Atlético apenas tiene dos triunfos en el campeonato. Los locales se ubican en la decimotercera casilla con 10 unidades. Los dirigidos por Gerardo Ameli cayeron en su última presentación ante AD Tarma (1-0).

Ante la actualidad de ambos equipos, se espera un encuentro dominado por Universitario. Cabe mencionar que la U ganó tres de los cuatro duelos más recientes ante Alianza Atlético.

Duelo con valla invicta

Por los anteriores resultados, es probable que ambos equipos no anoten. Ese pronóstico se cumplió en los últimos ocho compromisos de Alianza Atlético. Es importante tomar en cuenta que los de Ameli no marcaron en cuatro de sus cinco presentaciones más recientes.

También esto se dio en dos de los anteriores cinco partidos de la U, así como en los últimos cuatro compromisos entre ambos.

Apuesta 1: Alianza Atlético vs Universitario: No marcan ambos equipos – 1.62 vía Stake

Goles de la U

Ante el poderío ofensivo de los dirigidos por Fossati, y sus antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus últimos tres encuentros y en cinco de sus anteriores seis triunfos.

También esto se dio en dos de los anteriores cuatro compromisos entre ambos.

Apuesta 2: Alianza Atlético vs Universitario: Universitario anota más de 1.5 goles – 2.05 vía Stake

Gol en el 1T

Se espera un partido abierto, por lo que se podría anotar al menos un gol en la primera parte. Ese pronóstico se cumplió en las últimas tres presentaciones de la U. También se dio en el anterior duelo entre ambos en este escenario.

Apuesta 3: Alianza Atlético vs Universitario: Primer tiempo – Más de 0.5 – 1.47 vía Stake

Cuotas: Alianza Atlético vs Universitario

Resultado Cuotas Alianza Atlético 5.35 Empate 3.40 Universitario 1.75

Alianza Atlético vs Universitario: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 43 oportunidades. El balance es de 8 victorias de Alianza Atlético, 13 empates y 22 triunfos de Universitario. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: