Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Alianza Universidad de Huánuco vs Alianza Lima, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura de La Liga 1 que se jugará este domingo 5 de octubre en el Estadio Municipal Heraclio Tapia León.

Pronósticos: Alianza Universidad vs Alianza Lima





Ambos equipos marcan – 1.90 vía Stake

– 1.90 vía Stake Más de 2.5 goles – 2.05 vía Stake

– 2.05 vía Stake Alianza Lima anota el primer gol – 1.60 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Alianza Universidad vs Alianza Lima

Alianza Universidad de Huánuco recibe la visita de Alianza Lima en un duelo de la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los locales llegan con cuatro derrotas consecutivas, mientras que el cuadro blanquiazul ganó dos de sus tres presentaciones más recientes en el campeonato.

Los locales, dirigidos por Roberto Mosquera, viven un semestre para el olvido. Se encuentran en la decimosexta casilla con 10 puntos. Además, vienen de sufrir una dura goleada ante Sport Huancayo (5-1) y cayeron con Sport Boys (2-3) en su último duelo en casa.

Por su parte, Alianza Lima logró recuperarse de su eliminación en Copa Sudamericana tras superar a Atlético Grau (2-1) en la jornada pasada. Los dirigidos por Néstor Gorosito se ubican en la cuarta casilla con 18 unidades.

Cabe mencionar que los blanquiazules derrotaron a este rival en el Torneo Apertura. Es probable que la historia se repita por el momento que atraviesan ambos equipos. .

Goles de ambos equipos

Por los anteriores resultados, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos partidos de Alianza Universidad de Huánuco, así como en tres de sus cinco presentaciones más recientes en casa.

De igual manera, ambos equipos marcaron en los últimos tres compromisos de Alianza Lima.

Apuesta 1: Alianza Universidad vs Alianza Lima: Ambos equipos marcan – 1.90 vía Stake

Más de 2.5 goles

Ante los problemas defensivos de los locales, y el gran poder en ataque de Alianza Lima, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco encuentros de Alianza Universidad de Huánuco.

También se superó esa cantidad de goles en los últimos cuatro compromisos de los visitantes.

Apuesta 2: Alianza Universidad vs Alianza Lima: Más de 2.5 goles – 2.05 vía Stake

Blanquiazules abren el marcador

Por el mal momento de los huanuqueños, es probable que Alianza Lima anote el primer gol del duelo. Esto se dio en dos de las anteriores tres victorias de los dirigidos por Gorosito en el torneo, así como en el encuentro entre ambos del pasado semestre.

Además, los locales recibieron el primer gol en tres de sus cuatro presentaciones más recientes.

Apuesta 3: Alianza Universidad vs Alianza Lima: Alianza Lima anota el primer gol – 1.60 vía Stake

Cuotas: Alianza Universidad vs Alianza Lima

Resultado Cuotas Alianza Universidad 3.95 Empate 3.45 Alianza Lima 1.91

Alianza Universidad vs Alianza Lima: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 6 oportunidades. El balance es 2 victorias de Alianza Universidad, 2 empates y 2 triunfos de Alianza Lima. Los resultados de los últimos cuatro compromisos fueron los siguientes: