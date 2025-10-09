Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo amistoso de Argentina vs Venezuela, que se jugará este viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami.

Pronósticos: Argentina vs Venezuela

No anotan ambos equipos – 1.60 vía Stake

Argentina total más de 2.5 goles – 2.15 vía Stake

Resultado de la primera mitad – Argentina – 1.67 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Argentina vs Venezuela

Argentina buscará seguir el buen camino cuando enfrente a Venezuela en un duelo amistoso. La Albiceleste afronta su primer compromiso de preparación de cara al Mundial 2026 luego de su gran eliminatoria, mientras que la Vinotinto vive en un momento de cambios al no conseguir la clasificación al repechaje.

Los dirigidos por Lionel Scaloni tienen la base de su plantel campeón, pero tienen figuras jóvenes como Lautaro Rivero o Facundo Cambeses que podrían ver acción en este duelo o en el segundo amistoso de la fecha FIFA ante Puerto Rico.

Los campeones del mundo y bicampeones de América perdieron en su última presentación de las eliminatorias ante Ecuador (1-0). Mientras que su último triunfo fue justamente ante Venezuela (3-0) el mes pasado en Buenos Aires.

Por su parte, Venezuela tendrá un director técnico interino tras la salida de Fernando “Bocha” Batista. La Vinotinto estará comandada por Oswaldo Vizcarrondo, ex jugador de la selección y actual entrenador de la Sub17.

Venezuela cuenta con un plantel renovado y lleno de jugadores jóvenes para afrontar este compromiso. La Vinotinto perdió sus anteriores tres encuentros en las eliminatorias ante Uruguay (2-0), Argentina (3-0) y Colombia (3-6).

Ante la actualidad de ambas selecciones, es probable que Argentina consiga el triunfo y anote varios goles.

Duelo con valla invicta

Por las características del partido, y la forma en que llegan ambos equipos no extrañaría que el duelo termine con valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cuatro duelos más recientes de los bicampeones de América.

Asimismo, esto se dio en las últimas tres victorias de Argentina ante este rival. También se debe mencionar que Venezuela no marcó en dos de sus anteriores tres derrotas.

Apuesta 1: Argentina vs Venezuela: No anotan ambos equipos – 1.60 vía Stake

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, y el poderío ofensivo de Argentina, no extrañaría que los albicelestes anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos cuatro triunfos de los dirigidos por Scaloni.

Asimismo, Argentina marcó más de 2.5 goles en los anteriores tres triunfos ante Venezuela y la Vinotinto recibió más de 2.5 goles en sus últimas dos derrotas.

Apuesta 2: Argentina vs Venezuela: Argentina total más de 2.5 goles – 2.15 vía Stake

Triunfo en el 1T

Se espera que Argentina domine el partido, por lo que podría culminar el primer tiempo arriba en el marcador. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos entre estas selecciones, así como en los anteriores cuatro triunfos de la albiceleste.

Apuesta 3: Argentina vs Venezuela: Resultado de la primera mitad – Argentina – 1.67 vía Stake

Cuotas: Argentina vs Venezuela





Resultado Cuotas Argentina 1.25 Empate 5.40 Venezuela 9.85

Argentina vs Venezuela: Enfrentamientos directos

Estas selecciones se enfrentaron en 29 oportunidades. El balance es de 24 victorias de Argentina, 3 empates y 2 triunfos de la Vinotinto. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: