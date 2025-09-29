Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Atlético de Madrid vs Frankfurt, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League que se disputará este martes 30 de septiembre en el Metropolitano.

Pronósticos: Atlético de Madrid vs Frankfurt

Ambos equipos marcan – 1.65 vía Stake

– 1.65 vía Stake Atlético anota más de 2.5 goles – 2.60 vía Stake

– 2.60 vía Stake Gol de Julián Álvarez – 2.07 vía Stake

Análisis de apuestas Atlético de Madrid vs Frankfurt

Atlético de Madrid quiere extender su buena racha cuando se enfrente al Eintracht Frankfurt en un duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions. Los colchoneros llegan con el ánimo por las nubes tras su goleada en el derbi, pero el cuadro alemán también consiguió un gran triunfo el fin de semana en la Bundesliga.

Los dirigidos por Diego Simeone vienen de vencer al Rayo Vallecano (3-2) y al Real Madrid (5-2), aunque en la primera fecha del torneo cayeron frente al Liverpool (3-2) en Anfield, por lo que necesitan sumar sus primeros puntos.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt superó el pasado fin de semana al Borussia Monchengladbach (4-6), mientras que en la primera jornada lograron una importante victoria frente al Galatasaray (5-1). Los alemanes en la temporada tienen registro de cinco triunfos y dos derrotas.

Al jugar en casa, y por su buen momento, Atlético de Madrid aparece como el equipo favorito. De igual forma, se espera un duelo abierto por el estilo de ambos conjuntos, así como sus resultados más recientes.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en siete de las ocho presentaciones del Atlético de Madrid, donde se incluye el debut en la Champions ante Liverpool (3-2).

Además, ambos equipos anotaron en seis de los siete compromisos del Frankfurt en la temporada.

Apuesta 1: Atlético de Madrid vs Frankfurt: Ambos equipos marcan - 1.65 vía Stake

Goles rojiblancos

Ante el poderío ofensivo de los colchoneros, es probable que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus últimos dos encuentros. Asimismo, el Frankfurt recibió al menos tres tantos en tres de sus anteriores cuatro partidos.

Apuesta 2: Atlético de Madrid vs Frankfurt: Atlético anota más de 2.5 goles – 2.60 vía Stake

Olfato goleador

Julián Álvarez vive un buen momento, por lo que podría anotar ante Frankfurt. El argentino viene de marcar un doblete frente al Real Madrid y en LaLiga tiene seis goles en siete presentaciones, así que buscará su primer gol de la campaña en el torneo continental.

Apuesta 3: Atlético de Madrid vs Frankfurt: Gol de Julián Álvarez – 2.07 vía Stake

Cuotas: Atlético de Madrid vs Frankfurt

Resultado Cuotas Atlético de Madrid 1.54 Empate 4.65 Frankfurt 5.70

Atlético de Madrid vs Frankfurt: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en dos oportunidades en la década de los 70. Esos duelos terminaron con triunfo del cuadro alemán. Los resultados fueron los siguientes: