Análisis y pronósticos para el partido entre Francia y Senegal. Este esperado encuentro del Grupo I de la Copa del Mundo se presenta como uno de los más atractivos de la fase de grupos.

El partido se disputará el martes 16 en el MetLife Stadium. A continuación, se presentan las claves y los pronósticos para el Francia vs Senegal, basados en un análisis estadístico y el estado de forma de ambos equipos.

Pronósticos del Francia vs Senegal

Resultado del Partido: Empate – 4.40 vía Stake

Hándicap Asiático Senegal +1.0 – 2.05 vía Stake

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Puntos clave para el partido Francia vs Senegal

Senegal demostró una notable solidez defensiva, manteniendo su portería a cero en 21 ocasiones desde el inicio de 2023.

Históricamente, apostar en contra de la selección número uno del ranking FIFA durante la Copa del Mundo ha resultado rentable en el mercado 1X2.

Kylian Mbappé llega en un excelente momento de forma, a solo un gol de igualar el récord de Just Fontaine como máximo goleador de Francia en el torneo.

A pesar de su fortaleza, Francia mostró vulnerabilidades defensivas en la fase de clasificación, encajando goles contra rivales de menor calibre que Senegal.

Análisis y estado de forma: Francia vs Senegal

Francia llega al torneo como la selección número uno del mundo y una de las favoritas para ganar el título. Su ofensiva, liderada por Kylian Mbappé, es una de las más potentes de la competición. Sin embargo, el equipo de Didier Deschamps tiende a adoptar un enfoque pragmático en los partidos inaugurales y ha mostrado ciertas debilidades defensivas que un rival organizado podría explotar.

Senegal, por su parte, se presenta como un adversario muy competitivo. Su principal fortaleza es una defensa robusta, que logró 11 porterías a cero en sus últimos 16 partidos. Además, el equipo africano cuenta con una racha de 12 partidos competitivos consecutivos anotando gol, lo que demuestra su capacidad para generar peligro con jugadores como Sadio Mané y Nicolas Jackson.

Nuestra apuesta segura al resultado del Partido: empate

Aunque Francia es la favorita en el mercado 1X2, las cuotas actuales parecen demasiado bajas para un partido inaugural. Senegal ha demostrado ser un rival competente, con victorias recientes ante equipos como Egipto y Marruecos. El registro histórico indica que oponerse al equipo mejor clasificado en la FIFA ha sido una estrategia rentable. Considerando la solidez defensiva de Senegal y la calidad de Francia, un empate representa una selección con un riesgo calculado y una cuota atractiva.

Apuesta de valor: hándicap Asiático Senegal +1.0

Esta selección ofrece un valor considerable. La estadística muestra que apostar contra los equipos del top 10 del ranking FIFA en el mercado de hándicap asiático ha generado beneficios. El hándicap +1.0 para Senegal significa que la apuesta se reembolsa si pierden por un solo gol. Dada su impresionante solidez defensiva, es plausible que puedan limitar a Francia a un marcador ajustado, haciendo de esta una opción tácticamente astuta.

Comparativa de cuotas: Francia vs Senegal

Alineaciones probables: Francia vs Senegal