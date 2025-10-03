Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Chelsea vs Liverpool, correspondiente a la séptima jornada de la Premier League que se jugará este sábado 4 de octubre en Stamford Bridge.

Pronósticos: Chelsea vs Liverpool





Análisis de apuestas Chelsea vs Liverpool

Chelsea se medirá al Liverpool en un atractivo compromiso correspondiente a la séptima jornada de la Premier League. Los locales llegan necesitados de conseguir un buen resultado para subir en la tabla, mientras que los Reds quieren mantenerse en la cima.,

Los dirigidos por Enzo Maresca vienen de vencer al Benfica (1-0) en la Champions League, pero tienen dos derrotas al hilo en la Premier League. Los blues cayeron el pasado fin de semana en casa frente al Brighton (1-3) y se encuentran en la octava casilla de la clasificación con 8 puntos.

Por su parte, Liverpool sufrió su primera derrota del campeonato en la fecha pasada tras perder con Crystal Palace (2-1). Además, los dirigidos por Arne Slot perdieron entre semana con Galatasaray (1-0) en la Champions. Los actuales campeones se ubican en la primera posición con 15 unidades.

Cabe mencionar que Chelsea derrotó al Liverpool (3-1) en el duelo entre ambos en este escenario de la temporada pasada. En esta ocasión, se espera otro partido abierto y con varias ocasiones de gol por el estilo de los dos conjuntos. También se debe señalar que los Reds llegan como favoritos ante el mal momento de los locales.

Más de 2.5 goles

Por el estilo ofensivo de los dos clubes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de las últimas siete presentaciones del Chelsea. Asimismo, se superó esa cantidad de tantos en cuatro de los anteriores cinco encuentros de los reds.

De igual forma, se marcaron más de 2.5 goles en los dos partidos entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 1: Chelsea vs Liverpool: Más de 2.5 goles – 1.50 vía Stake

Más de 26.5 remates

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y la necesidad del Chelsea, no extrañaría que se realicen más de 26.5 remates. Ese pronóstico se cumplió en el compromiso del Liverpool en la fecha anterior frente al Crystal Palace.

Además, en el enfrentamiento de los blues ante Brighton se realizaron 25 remates. También se superó esa cantidad de disparos en el último duelo entre ambos.

Apuesta 2: Chelsea vs Liverpool: Más de 26.5 remates – 1.75 vía Stake

Más de 9.5 córners

Se cobraron más de 9.5 córners en tres de las últimas cuatro presentaciones del Chelsea, por lo que se podría superar esa cifra en este compromiso. Además, se realizaron nueve tiros de esquina en el duelo entre ambos en este escenario de la campaña pasada.

Apuesta 3: Chelsea vs Liverpool: Más de 9.5 córners – 1.80 vía Stake

Cuotas: Chelsea vs Liverpool

Resultado Cuotas Chelsea 2.80 Empate 3.90 Liverpool 2.25

Chelsea vs Liverpool: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 198 oportunidades. El balance es de 66 victorias del Chelsea, 49 empates y 83 triunfos de Liverpool. Los resultados de los últimos cuatro compromisos fueron los siguientes: