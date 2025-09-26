Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Cienciano vs Alianza Lima, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este domingo 28 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Pronósticos: Cienciano vs Alianza Lima

Cienciano marca el primer gol – 1.70 vía Stake

– 1.70 vía Stake Más de 2.5 goles – 1.95 vía Stake

– 1.95 vía Stake Cienciano anota más de 1.5 goles – 2.15 vía Stake

Análisis de apuestas Cienciano vs Alianza Lima

Cienciano recibe la visita de Alianza Lima en un atractivo compromiso correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos quieren mostrar su mejor versión para meterse en la pelea por los primeros puestos.

Los locales vienen de caer en la fecha pasada con Sport Huancayo (5-2) y empataron con Sport Boys (2-2) en su último encuentro en casa. Los dirigidos por Carlos Desio se ubican en la octava casilla con 12 puntos, tras nueve choques disputados.

Por su parte, Alianza Lima solo tiene un triunfo en sus cinco encuentros más recientes entre el Clausura y la Copa Sudamericana. Ese resultado lo consiguió en la fecha anterior frente a Comerciantes Unidos (4-0). Además, los de Néstor Gorosito perdieron entre semana con U de Chile (2-1), por lo que se despidieron en los cuartos de final del torneo continental.

Ante la actualidad de ambos equipos, y la necesidad de sumar, se espera un encuentro con varios goles. Asimismo, se debe resaltar que Cienciano es claro favorito por jugar en casa.

Cienciano abre el marcador

Por sus anteriores presentaciones, no extrañaría que Cienciano anote el primer gol. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus últimos cuatro encuentros en el Clausura. También se dio en su compromiso en casa frente a Sporting Cristal.

Asimismo, Cienciano anotó el primer gol en dos de los tres duelos más recientes frente a Alianza Lima.

Apuesta 1: Cienciano vs Alianza Lima: Cienciano marca el primer gol – 1.70 vía Stake

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de los equipos participantes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres encuentros de Cienciano. También se superó esa cantidad de tantos en dos de los anteriores tres enfrentamientos entre estos clubes.

Asimismo, en tres de las cuatro presentaciones más recientes de Alianza Lima marcaron más de 2.5 goles.

Apuesta 2: Cienciano vs Alianza Lima: Más de 2.5 goles – 1.95 vía Stake

Goles de Cienciano

Por los antecedentes, no extrañaría que Cienciano anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus últimas tres presentaciones. Además, los blanquiazules recibieron más de 1.5 goles en dos de sus anteriores cuatro encuentros.

También esto se dio en la anterior victoria de Cienciano en casa frente a este rival.

Apuesta 3: Cienciano vs Alianza Lima: Cienciano anota más de 1.5 goles – 2.15 vía Stake

Cuotas: Cienciano vs Alianza Lima

Resultado Cuotas Cienciano 2.10 Empate 3.35 Alianza Lima 3.55

Cienciano vs Alianza Lima: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 39 oportunidades. El balance es de 18 victorias de Cienciano, 5 empates y 16 triunfos de Alianza Lima. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: