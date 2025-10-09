Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo amistoso de Corea del Sur vs Brasil, que se jugará este viernes 10 de octubre en el Estadio Mundialista de Seúl.

Pronósticos: Corea del Sur vs Brasil

Ambos equipos marcan – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Más de 2.5 goles – 1.70 vía Stake

– 1.70 vía Stake Resultado de la primera mitad – Brasil – 2.00 vía Stake

Análisis de apuestas Corea del Sur vs Brasil

Corea del Sur se enfrentará a Brasil en un compromiso amistoso de cara al próximo Mundial 2026. Amas selecciones ya están clasificadas y buscarán mostrar su mejor versión, especialmente la Canarinha que terminó con derrota su camino en las eliminatorias sudamericanas.

Los locales se ubicaron en el primer lugar de su grupo en el clasificatorio asiático, donde culminaron con seis triunfos y cuatro empates. Es importante tomar en cuenta que esta selección suma 11 participaciones consecutivas en la Copa del Mundo.

En la pasada fecha FIFA, Corea del Sur derrotó a Estados Unidos (0-2) y empató con México (2-2) en su gira centroamericana, por lo que intentará sacar a relucir toda la calidad de su plantel ante los pentacampeones.

Por su parte, Brasil en el cierre de las eliminatorias sudamericanas goleó a Chile (3-0) en casa, pero cayó con Bolivia (1-0) en un polémico compromiso en El Alto. Los dirigidos por Carleto Ancelotti quieren dejar atrás los malos resultados y quieren aprovechar los amistosos para recuperar su buen fútbol.

Ante la actualidad de ambas selecciones, se espera un partido abierto y con varios goles. Obviamente Brasil aparece como la selección favorita, pero se debe tomar en cuenta la localía de los asiáticos.

Sin valla invicta

Por tratarse de un amistoso y jugarse en Seúl no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico en los últimos dos compromisos entre estas selecciones, donde se incluye el choque en el Mundial Qatar 2022.

También anotaron los dos equipos en la anterior presentación de Corea del Sur frente a México (2-2), así como en cinco de los anteriores diez encuentros de la canarinha.

Apuesta 1 Corea del Sur vs Brasil: Ambos equipos marcan – 1.85 vía Stake

Más de 2.5 goles

Por las características del partido, y los antecedentes más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas seis presentaciones de Corea del Sur, donde se incluye el anterior amistoso con México el mes pasado (2-2).

Además, se superó esa cantidad de goles en la última victoria de Brasil y en los tres encuentros más recientes entre ambas selecciones.

Apuesta 2: Corea del Sur vs Brasil: Más de 2.5 goles – 1.70 vía Stake

Dominio de la canarinha

Se espera que Brasil domine el compromiso, por lo que la Canarinha podría terminar el primer tiempo arriba en el marcador. Ese pronóstico se cumplió en las últimas dos victorias de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Asimismo, esto se dio en los dos duelos más recientes entre ambas selecciones.

Apuesta 3: Corea del Sur vs Brasil: Resultado de la primera mitad – Brasil – 2.00 vía Stake

Cuotas: Corea del Sur vs Brasil





Resultado Cuotas Corea del Sur 5.75 Empate 4.20 Brasil 1.47

Corea del Sur vs Brasil: Enfrentamientos directos

Estas selecciones se enfrentaron en 8 oportunidades. El balance es de 7 victorias de Brasil y 1 triunfo de Corea del Sur. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: