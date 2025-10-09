Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de España vs Georgia, correspondiente a la tercera jornada del Grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2026 que se jugará este sábado 11 de octubre en el Estadio Manuel Martínez Valero.

Pronósticos: España vs Georgia





España ganará a cero – 1.75 vía Stake

– 1.75 vía Stake España anota más de 2.5 goles – 1.60 vía Stake

– 1.60 vía Stake España gana ambas mitades – 2.05 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas España vs Georgia

España se medirá a Georgia en un compromiso correspondiente a la tercera fecha del Grupo E las Eliminatorias europeas al Mundial 2026. La Roja buscará extender su buen arranque, mientras que la selección visitante sueña con dar la sorpresa.

Los dirigidos por Luis de la Fuente tienen seis puntos y vienen de vencer a Bulgaria (0-3) y Turquía en la primera doble fecha de las eliminatorias. Cabe mencionar que suman 22 presentaciones sin perder en los 90 minutos.

Para este duelo, La Roja tendrá la dura baja de Lamine Yamal, quien se perderá estos partidos por una nueva lesión. A pesar de esto, no hay duda que España es la selección favorita por la calidad de su plantilla.

Por su parte, Georgia perdió en la primera fecha ante Turquía (2-3) y superó a Bulgaria (3-0) en la segunda presentación. Este equipo quiere hacer historia jugando el Mundial, tal como lo hicieron en la pasada Eurocopa.

Es importante señalar que España tiene cinco victorias consecutivas ante este rival, por lo que se espera que esa historia se repita.

Triunfo con valla invicta

Por los resultados más recientes, es probable que España consiga la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en sus primeras dos presentaciones en la eliminatoria. Además, esto se dio en el último duelo entre ambos por la eliminatoria mundialista.

Además, Georgia no anotó en dos de sus cuatro derrotas más recientes.

Apuesta 1: España vs Georgia: España ganará a cero – 1.75 vía Stake

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de España, y sus anteriores resultados, es probable que los dirigidos por Luis de la Fuente anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los cinco duelos más recientes de España.

De igual manera, esto se dio en los últimos cuatro compromisos entre ambas selecciones.

Apuesta 2: España vs Georgia: España anota más de 2.5 goles – 1.60 vía Stake

Gana ambas mitades

Por el fútbol que ha mostrado España, y su poderío en casa, es probable que ganen ambas mitades. Ese pronóstico se cumplió en el triunfo de La Roja frente a Turquía (0-6). Esto también se dio en uno de los tres duelos más recientes entre estas selecciones.

Apuesta 3: España vs Georgia: España gana ambas mitades – 2.05 vía Stake

Cuotas: España vs Georgia





Resultado Cuotas España 1.13 Empate 7.55 Georgia 21.50

España vs Georgia: Enfrentamientos directos

Este será el noveno duelo entre ambos. El balance es de 7 victorias de España y 1 triunfo de Georgia. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: