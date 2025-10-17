Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Getafe vs Real Madrid, correspondiente a la novena jornada de LaLiga que se jugará este domingo 19 de octubre en el Colliseum.

Análisis de apuestas: Getafe vs Real Madrid

Real Madrid defiende el liderato de LaLiga cuando se enfrente al Getafe en un partido correspondiente a la novena jornada del campeonato español. Los blancos se quedaron con los tres puntos en su último partido, mientras que el cuadro local tiene dos empates e igual números de derrotas en sus cuatro presentaciones más recientes.

Los dirigidos por Xabi Alonso superaron al Villarreal (3-1) en la fecha pasada, pero perdieron con Atlético de Madrid (5-2) en su última visita. Los merengues se encuentran en la cima de la clasificación con 21 puntos, dos más que el FC Barcelona.

Por su parte, los locales se ubican en la decimoprimera posición con 11 unidades. Los dirigidos por José Bordalás arrancaron de gran forma la temporada, pero tienen cuatro duelos sin ganar y cayeron con Osasuna (2-1) en la jornada anterior.

Cabe mencionar que el Real Madrid tiene siete victorias consecutivas ante Getafe y en seis de esos encuentros los blancos dejaron su valla invicta. Las apuestas apuntan a una nueva victoria de los líderes de LaLiga.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, es probable que Real Madrid se quede con la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres compromisos de los merengues frente al cuadro azulón.

Además, los de Xabi Alonso tienen tres triunfos con valla invicta en LaLiga y Getafe no marcó en dos de sus tres derrotas.

Apuesta 1: Getafe vs Real Madrid: Real Madrid ganará a cero - 2.15 vía Stake

Goles del Real Madrid

Ante el poder ofensivo del Real Madrid, y sus actuaciones en la temporada, no extrañaría que los blancos anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en nueve de sus diez encuentros entre todas las competencias.

También esto se dio en tres de los anteriores cuatro duelos de los merengues frente al Getafe.

Apuesta 2: Getafe vs Real Madrid: Real Madrid anota más de 1.5 goles - 1.65 vía Stake

Gol de Mbappé

Kylian Mbappé solo se quedó sin marcar en un encuentro liguero de la actual temporada, por lo que podría mostrar su olfato goleador frente al Getafe. El ariete francés tiene cinco duelos al hilo marcando.

En total, Mbappé tiene nueve goles en LaLiga y 14 sumando la Champions League. También se debe mencionar que el ariete marcó en uno de los dos duelos entre ambos equipos de la temporada pasada.

Apuesta 3: Getafe vs Real Madrid: Gol de Kylian Mbappé - 1.67 vía Stake

Cuotas: Getafe vs Real Madrid





Resultado Cuotas Getafe 7.10 Empate 4.75 Real Madrid 1.42

Getafe vs Real Madrid: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 40 oportunidades. El balance es de 6 victorias del Getafe, 4 empates y 30 triunfos del Real Madrid. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre ambos fueron los siguientes: