Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Manchester City vs Borussia Dortmund, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará el miércoles 5 de noviembre en el Etihad Stadium.

Pronósticos: Manchester City vs Borussia Dortmund





Ambos equipos marcan – 1.60 vía Stake

– 1.60 vía Stake Más de 9.5 tiros de esquina - 1.85 vía Stake

- 1.85 vía Stake Gol de Erling Haaland - 1.50 vía Stake

Análisis de apuestas: Manchester City vs Borussia Dortmund

Manchester City se medirá al Borussia Dortmund en un compromiso correspondiente a la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. Ambos equipos llegan con el mismo récord de dos victorias y un empate en la competición.

Los dirigidos por Pep Guardiola llegan con dos victorias consecutivas entre EFL y Premier League. Asimismo, se debe mencionar que solo tienen una derrota en sus diez encuentros más recientes. En la jornada anterior, los Citizens superaron al Villarreal (0-2). Se ubican en la séptima posición con siete puntos.

Por su parte, Borussia Dortmund se encuentra en la sexta casilla con las mismas unidades que el cuadro británico. Los alemanes tienen cuatro presentaciones sin perder y en su anterior compromiso vencieron al Augsburgo (0-1) en la Bundesliga. Los dirigidos por Niko Kovac derrotaron en la fecha pasada fuera de casa al Copenhague (2-4).

Ante el momento que atraviesan ambos equipos, se espera un partido atractivo y parejo. Por jugar en el Etihad Stadium, los dirigidos por Pep Guardiola aparecen como los favoritos. Cabe mencionar que el City venció a este rival en los anteriores dos enfrentamientos frente a su afición.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, y el poderío ofensivo de ambos equipos, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos encuentros de los dirigidos por Pep Guardiola y en una de sus presentaciones en el torneo.

De igual forma, ambos equipos anotaron en los tres compromisos del Borussia Dortmund en la Champions League.

Apuesta 1: Manchester City vs Borussia Dortmund: Ambos equipos marcan – 1.60 vía Stake

Más de 9.5 tiros de esquina

Por el estilo de ambos equipos, y los antecedentes más recientes, no extrañaría que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos encuentros del Manchester City, así como en dos de sus tres presentaciones en la Champions League.

Igualmente, se superó esa cantidad de córners en el anterior compromiso del Borussia Dortmund en la competición.

Apuesta 2: Manchester City vs Borussia Dortmund: Más de 9.5 tiros de esquina - 1.85 vía Betano

Olfato goleador

Erling Haaland vive una espectacular temporada, por lo que podría anotar en cualquier momento. El delantero noruego anotó un doblete el pasado fin de semana con Bournemouth. Además, tiene cuatro goles en la competición.

Haaland anotó en la fecha pasada frente al Villarreal. En total ya tiene 17 goles en la temporada entre Champions League y la Premier.

Apuesta 3: Manchester City vs Borussia Dortmund: Gol de Erling Haaland - 1.50 vía Stake

Cuotas: Manchester City vs Borussia Dortmund





Resultado Cuotas Manchester City 1.40 Empate 5.30 Borussia Dortmund 6.75

Manchester City vs Borussia Dortmund: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 7 ocasiones. El récord es de 3 victorias del Manchester City, 2 empates y 2 triunfos del Borussia Dortmund. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: