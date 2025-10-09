Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo amistoso de México vs Colombia, que se jugará este sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Pronósticos: México vs Colombia

Ambos equipos marcan – 1.95 vía Stake

– 1.95 vía Stake Más de 2.5 goles – 2.20 vía Stake

– 2.20 vía Stake Más de 0.5 goles en la primera mitad – 1.45 vía Stake

Análisis de apuestas México vs Colombia

México y Colombia se enfrentan en un atractivo amistoso al Mundial 2026. Ambos equipos quieren extender su buen momento. Los locales tienen nueve partidos sin perder, mientras que la racha de los cafeteros es de cinco compromisos invictos, que fue justamente en la recta final de las eliminatorias.

Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de vencer a Estados Unidos (1-2) en la final de la Copa Oro. Mientras que en la pasada fecha FIFA los centroamericanos igualaron sin goles con Japón y empataron con Corea del Sur (2-2).

Por su parte, Colombia en las últimas jornadas del premundial derrotó a Bolivia (3-0) y Venezuela (3-6). Cabe mencionar que llega con una racha de dos victorias y cinco empates en sus anteriores cinco compromisos.

Ante la actualidad de ambas selecciones, todo apunta a un encuentro abierto y con varias ocasiones de cara al arco. Es importante tomar en consideración que Colombia por la calidad de su plantel llega como el equipo favorito.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes, más recientes es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos partidos de la selección mexicana. Además, esto también se dio en cuatro de las anteriores seis presentaciones de los cafeteros.

También anotaron ambos equipos en los últimos dos enfrentamientos entre estas selecciones.

Más de 2.5 goles

Ante los últimos resultados de estas selecciones, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los anteriores tres duelos del Tri. Esto también se dio en cuatro de los seis encuentros más recientes de los colombianos.

De igual manera, en los anteriores dos compromisos entre ambos, se marcaron más de 2.5 goles.

Gol en el 1T

Por los antecedentes más recientes, es probable que se anote al menos un gol en el primer tiempo. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos encuentros de México, así como en los anteriores dos duelos entre ambos.

Además, esto también se dio en los dos encuentros más recientes de Colombia.

Resultado Cuotas México 2.85 Empate 3.00 Colombia 2.55

México vs Colombia: Enfrentamientos directos

Estas selecciones se enfrentaron en 28 oportunidades. El balance es de 10 victorias de México, 9 empates y 9 triunfos de Colombia. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: