Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Palmeiras vs River Plate, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se disputará este miércoles 24 de septiembre en el Allianz Parque.

Pronósticos: Palmeiras vs River Plate





Palmeiras anota más de 1.5 goles – 2.20 vía Stake

– 2.20 vía Stake Ambos equipos marcan – 2.25 vía Stake

– 2.25 vía Stake Palmeiras -Más de 5.5 córners – 2.08 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Palmeiras vs River Plate

Palmeiras recibe la visita de River Plate en un espectacular compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los brasileños llegan con la ventaja de un gol que lograron en el primer encuentro (1-2), pero el cuadro Millonario sueña con dar el gran golpe para avanzar a las semifinales.

El Verdão llega con nueve encuentros sin perder entre todas las competiciones. Los dirigidos por Abel Ferreira tienen un gran balance de siete victorias y dos empates y vienen de golear al Fortaleza (4-1) el pasado fin de semana en el Brasileirao.

Por su parte, River Plate atraviesa un semestre muy irregular. Los dirigidos por Marcelo Gallardo llegan con derrotas al hilo entre la ida de esta serie y el encuentro del fin de semana ante Atlético Tucumán (2-0), aunque en ese duelo jugaron con equipo alternativo.

Cabe mencionar que Palmeiras está invicto en casa durante la Copa Libertadores, pero River tampoco ha perdido como visitante. Por las características del encuentro, se esperan muchas ocasiones de cara al arco y varios goles.

Goles de Palmeiras

Por el poderío ofensivo de Palmeiras, no extrañaría que el cuadro brasileño anote más de 1.5 goles ante River Plate. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos disputados por el Verdão.

Además, los dirigidos por Marcelo Gallardo recibieron más de 1.5 goles en los anteriores dos encuentros.

Apuesta 1: Palmeiras vs River Plate: Palmeiras anota más de 1.5 goles – 2.20 vía Stake

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, es probable que ambos equipos anoten. Ese pronóstico se cumplió en las últimas cuatro presentaciones del Palmeiras, donde se incluye la ida de esta serie en Buenos Aires.

Asimismo, esto se dio en cinco de los anteriores ocho encuentros de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Apuesta 2: Palmeiras vs River Plate: Ambos equipos marcan – 2.25 vía Stake

Córners de los locales

No extrañaría que los locales cobren más de 5.5 córners por el estilo de juego que tiene Palmeiras y sus anteriores actuaciones frente a su afición. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro encuentros disputados en el Allianz Parque.

Apuesta 3: Palmeiras vs River Plate: Palmeiras -Más de 5.5 córners – 2.08 vía Stake

Cuotas: Palmeiras vs River Plate

Resultado Cuotas Palmeiras 1.75 Empate 3.40 River Plate 4.90

Palmeiras vs River Plate: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 9 oportunidades. El balance es de 3 victorias de Palmeiras, 3 empates y 2 triunfos de River. El resultado de los últimos cinco partidos fue el siguiente: