Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Portugal vs Irlanda, correspondiente a la tercera jornada del Grupo F de las Eliminatorias al Mundial 2026 que se jugará este sábado 11 de octubre en el Estadio José Alvalade de Lisboa.

Portugal anota más de 2.5 goles – 1.80 vía Stake

Portugal anota en ambas mitades – 1.70 vía Stake

Ambos equipos marcan – 2.45 vía Stake

Análisis de apuestas Portugal vs Irlanda

Portugal recibe la visita de la débil Irlanda en un duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. Los locales intentarán extender su buen momento ante un equipo que sumó un solo punto en las primeras dos presentaciones.

Los dirigidos por Roberto Martínez vienen de consagrarse en la UEFA Nations League tras superar a España en penales. Además, los lusos consiguieron el triunfo en las primeras dos jornadas ante Armenia (0-5) y Hungría (2-3).

Por su parte, Irlanda llega con cinco compromisos al hilo sin ganar. Este equipo igualó con Hungría (2-2) en la primera fecha y cayó con Armenia (2-1) en la anterior presentación, por lo que sueña con mostrar su mejor versión en Portugal.

Cabe mencionar que los lusos ganaron tres de los cuatro duelos más recientes entre ambos. Todo apunta a que la historia se va a repetir. Además, puede ser un duelo histórico porque Cristiano Ronaldo buscará convertirse en el máximo goleador en solitario de las eliminatorias mundialistas.

Goles de los locales

Por la capacidad ofensiva de Portugal, y su buen momento, no extrañaría que los dirigidos por Martínez anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus primeras dos presentaciones en las eliminatorias.

De igual manera, esto se dio en dos de los últimos cuatro compromisos entre ambas selecciones.

Apuesta 1: Portugal vs Irlanda: Portugal anota más de 2.5 goles – 1.80 vía Stake

Goles en ambas mitades

Al jugar en casa, y por su estilo ofensivo, es probable que Portugal anote al menos un gol en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en sus tres compromisos más recientes, así como en el último encuentro ante este rival.

Asimismo, se debe señalar que Irlanda recibió en su derrota ante Armenia (2-1) goles en ambos tiempos.

Apuesta 2: Portugal vs Irlanda: Portugal anota en ambas mitades – 1.70 vía Stake

Sin valla invicta

A pesar de la superioridad de Portugal, no extrañaría que anoten ambos equipos por los antecedentes más recientes. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las últimas cinco presentaciones de los lusos.

Asimismo, ambos equipos anotaron en cinco de los anteriores seis encuentros de Irlanda.

Apuesta 3: Portugal vs Irlanda: Ambos equipos marcan – 2.45 vía Stake

Resultado Cuotas Portugal 1.19 Empate 5.80 Irlanda 21.00

Portugal vs Irlanda: Enfrentamientos directos

Estas selecciones se enfrentaron en 16 oportunidades. El balance es de 9 victorias de Portugal, 3 empates y 4 triunfos de Irlanda. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: