Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el Racing vs Vélez Sarsfield, correspondiente al duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se disputará este martes 16 de septiembre en el Estadio José Amalfitani.

Pronósticos: Racing vs Vélez Sarsfield

Ambos equipos marcan – 2.12 vía Stake

– 2.12 vía Stake Más de 2.5 goles – 2.50 vía Stake

– 2.50 vía Stake Resultado primera mitad - Empate – 1.90 vía Stake

Análisis de apuestas Racing vs Vélez Sarsfield

Racing Club de Avellaneda y Vélez Sarsfield se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los locales intentarán aprovechar la corta ventaja que consiguieron en la ida (0-1), pero El Fortín sueña con dar el gran golpe para avanzar a la semifinal.

Los dirigidos por Gustavo Costas tienen tres victorias consecutivas entre la Liga Profesional y la Copa Libertadores. La Academia viene de vencer a Vélez (0-1) en la ida, mientras que el fin de semana superó a Huracán (0-2).

Por su parte, Vélez derrotó el pasado fin de semana a San Martín de San Juan (1-2). La única derrota de los dirigidos por Guillermo Barros Scheloto en sus últimos ocho encuentros fue justamente ante Racing.

Al tratarse de la vuelta de la serie, se espera un encuentro aguerrido, intenso y parejo, aunque con más goles. Por jugar en casa Racing aparece como el equipo favorito.

Goles de ambos equipos

Por la necesidad de Vélez Sarsfield, y el poderío ofensivo de Racing, se espera un partido distinto a la ida, por lo que podrían anotar ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cinco encuentros de la Academia, donde se incluye la vuelta de octavos con Peñarol (3-1).

Asimismo, ambos equipos anotaron en el duelo más reciente de Vélez el fin de semana en la Liga Profesional.

Apuesta 1: Racing vs Vélez Sarsfield: Ambos equipos marcan – 2.12 vía Stake

Más de 2.5 goles

Por las características del encuentro, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores seis duelos de Racing, donde se incluye la vuelta de octavos con Peñarol.

Asimismo, también se superó esa cantidad de goles en cuatro de los últimos cinco compromisos de los dirigidos por Costas en casa. Además, en dos de las tres presentaciones de Vélez como visitante se anotaron más de 2.5 goles. Esto también se dio en su encuentro del pasado in de semana.

Apuesta 2: Racing vs Vélez Sarsfield: Más de 2.5 goles – 2.50 vía Stake

Empate en el primer tiempo

Es probable que el primer tiempo culmine empatado por todo lo que está en juego y los antecedentes de estos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cuatro duelos más recientes de Vélez, donde destaca la ida de esta serie con Racing.

Asimismo, esto se dio en los dos compromisos de Racing Club de Avellaneda en los octavos ante Peñarol.

Apuesta 2: Racing vs Vélez Sarsfield: Resultado Primera mitad - Empate – 1.90 vía Stake

Cuotas: Racing vs Vélez Sarsfield

Resultado Cuotas Racing Club 2.35 Empate 2.85 Vélez Sarsfield 3.35

Racing vs Vélez Sarsfield: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 71 oportunidades. El balance es de 22 victorias de Vélez, 22 empates y 26 triunfos de Racing Club de Avellaneda. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: