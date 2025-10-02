Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Real Madrid vs Villarreal, correspondiente a la octava jornada de LaLiga que se jugará este sábado 4 de octubre en el Bernabéu.

Análisis de apuestas Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid se enfrenta al Villarreal en uno de los mejores partidos del fin de semana. En este choque, correspondiente a la octava jornada de LaLiga, se verán las caras los equipos que se encuentran en el segundo y tercer lugar de la clasificación.

Los dirigidos por Xabi Alonso quieren levantar su fútbol y recuperarse tras la dura derrota frente al Atlético de Madrid (5-2) en el derbi de la fecha pasada. Además, entre semana los blancos golearon al débil Kairat Almaty en la Champions League y se ubican en la segunda casilla con 18 puntos.

Por su parte, Villarreal tiene tres triunfos consecutivos en el campeonato. Los dirigidos por Marcelino García Toral vienen de vencer al Athletic Club de Bilbao (1-0) en casa y se encuentran en la tercera posición con 16 unidades.

Cabe mencionar que, en la temporada pasada Real Madrid, consiguió el triunfo en los dos encuentros ante este rival. Además, derrotó al Villarreal en los anteriores dos duelos en el Bernabéu.

Se espera que la historia se vuelva a repetir con un nuevo triunfo de los locales. Asimismo, también se espera un partido muy abierto por el estilo ofensivo de ambos clubes.

Más de 3.5 goles

Por el poderío ofensivo de estos clubes, y sus actuaciones más recientes, es probable que se cobren más de 3.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres partidos disputados por los merengues entre LaLiga y Champions League.

Además, se superó esa cantidad de goles en la anterior presentación del Villarreal, así como en tres de los pasados cinco duelos entre ambos.

Gol de Mbappé y triunfo blanco

El francés Kylian Mbappé anotó en los últimos seis compromisos de los dirigidos por Xabi Alonso entre LaLiga y Champions League, por lo que podría anotar en cualquier momento. Además, es muy probable que el Real Madrid se quede con los tres puntos por el fútbol que han mostrado en casa.

Es importante señalar que el delantero ya tiene 13 goles en la campaña y viene de marcar un hat-trick en la Champions League.

Más de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos no extrañaría que se cobren más de 8.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos compromisos de los locales. Además, en la presentación del Villarreal en la jornada pasada ante Athletic se superó esa cantidad de córners.

Cuotas: Real Madrid vs Villarreal

Resultado Cuotas Real Madrid 1.46 Empate 5.20 Villarreal 5.60

Real Madrid vs Villarreal: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 53 oportunidades. El balance es de 30 victorias del Real Madrid, 17 empates y 6 triunfos de Villarreal. Los resultados de los últimos cuatro compromisos fueron los siguientes: