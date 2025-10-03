Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Sevilla vs Barcelona, correspondiente a la octava jornada de LaLiga que se jugará este domingo 5 de octubre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Pronósticos: Sevilla vs Barcelona

Gol de Robert Lewandowski – 1.82 vía Stake

– 1.82 vía Stake Barcelona anota más de 2.5 goles – 2.40 vía Stake

– 2.40 vía Stake Ambos equipos marcan – 1.52 vía Stake

Análisis de apuestas Sevilla vs Barcelona

Barcelona saldrá con la misión de mantenerse en la cima de la clasificación cuando visite al Sevilla en un partido de la octava jornada de LaLiga. Ambos equipos vienen de ganar en la fecha anterior, aunque los catalanes cayeron entre semana en la Champions League.

Los locales vencieron el pasado fin de semana al Rayo Vallecano (1-2), pero perdieron con Villarreal (1-2) en su último choque en casa. Los dirigidos por el argentino Matías Almeyda se encuentran en la novena posición con 10 puntos.

Por su parte, Barcelona llega con cuatro triunfos consecutivos en LaLiga. Los dirigidos por Hansi Flick superaron el pasado fin de semana a la Real Sociedad (2-1), aunque sufrieron una dura derrota ante PSG (1-2) en la Champions League. Los blaugranas se ubican en el primer lugar con 19 puntos, solo uno por encima del Real Madrid.

Es importante señalar que Barcelona tiene siete triunfos consecutivos ante este rival. No extrañaría que la historia se repita. Además, se espera un compromiso con varios goles.

Olfato goleador

Robert Lewandoski viene recuperando su mejor forma en los últimos compromisos, por lo que podría anotar en cualquier momento. El polaco marcó en tres de las anteriores cuatro presentaciones en LaLiga, donde se incluye la victoria ante la Real Sociedad del pasado fin de semana.

Lewandowski ya suma cuatro goles en el campeonato, incluyendo un doblete en el triunfo ante Valencia. Además, el ex Bayern marcó en los dos duelos ante Sevilla de la temporada anterior.

Apuesta 1: Sevilla vs Barcelona: Gol de Robert Lewandowski – 1.82 vía Stake

Goles blaugranas

Por el poderío ofensivo de los catalanes no extrañaría que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de sus siete encuentros en LaLiga. Además, esto se dio en los dos duelos entre ambos de la temporada pasada.

También se debe indicar que Sevilla ya recibió más de 2.5 goles en una de sus tres derrotas en la temporada.

Apuesta 2: Sevilla vs Barcelona: Barcelona anota más de 2.5 goles – 2.40 vía Stake

Sin valla invicta

Por los antecedentes más recientes es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cuatro encuentros de los andaluces. Además, esto se dio en los últimos tres compromisos de los blaugranas.

También ambos equipos anotaron en los últimos tres encuentros entre Sevilla y Barcelona.

Apuesta 3: Sevilla vs Barcelona: Ambos equipos marcan – 1.52 vía Stake

Cuotas: Sevilla vs Barcelona

Resultado Cuotas Sevilla 5.40 Empate 4.65 Barcelona 1,53

Sevilla vs Barcelona: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 184 oportunidades. El balance es de 41 victorias del Sevilla, 38 empates y 105 triunfos de Barcelona. Los resultados de los últimos cuatro compromisos fueron los siguientes: