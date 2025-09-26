Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Universitario vs Cusco FC, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este sábado 27 de septiembre en el Monumental.

Pronósticos: Universitario vs Cusco FC





Ambos equipos marcan – 2.10 vía Stake

– 2.10 vía Stake Universitario anota más de 1.5 goles – 1.57 vía Stake

– 1.57 vía Stake Gol de Álex Valera – 1.82 vía Stake

Análisis de apuestas Universitario vs Cusco FC

Universitario y Cusco se enfrentan en el gran partido de la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. La U llega como líder, pero los visitantes solo están dos puntos por debajo, por lo que se trata de un duelo directo por la cima.

Los dirigidos por Jorge Fossati están invictos en el campeonato y se ubican en el primer lugar con 21 puntos tras nueve encuentros disputados. Los cremas llegan con dos victorias consecutivas ante Melgar (1-2) y UTC (1-2).

Por su parte, Cusco perdió el invicto en la fecha pasada luego de caer en casa frente a AD Tarma (0-2). Los dirigidos por Miguel Rondelli se encuentran en la segunda casilla de la clasificación con 19 unidades.

Ante las características y la actualidad de ambos equipos se espera un partido parejo, aunque la U es el cuadro favorito por jugar frente a su afición. Cabe mencionar que en el enfrentamiento del torneo anterior culminó con triunfo de Cusco en casa (2-0).

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cuatro presentaciones de Universitario en el Torneo Clausura. Además, dos de los anteriores cuatro duelos entre estos clubes terminaron sin valla invicta.

En el caso de Cusco, se debe indicar que ambos equipos anotaron en su partido ante otro equipo de la zona alta como Sporting Cristal (3-2).

Apuesta 1: Universitario vs Cusco FC: Ambos equipos marcan – 2.10 vía Stake

U anota más de 1.5 goles

Por los resultados más recientes de los cremas, es probable que anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos duelos de Universitario, así como en cuatro de sus anteriores cinco victorias.

Asimismo, Cusco recibió más de 1.5 goles en dos de los últimos tres partidos en el Clausura.

Apuesta 2: Universitario vs Cusco FC: Universitario anota más de 1.5 goles – 1.57 vía Stake

Gol de Valera

Álex Valera vive un gran momento, por lo que podría anotar ante Cusco. El ariete viene de conseguir un doblete frente a UTC. Además, tiene cinco goles en ocho encuentros disputados en el Torneo Clausura.

En la temporada actual, el delantero suma 12 goles en 26 presentaciones. Además, tiene cinco asistencias.

Apuesta 3: Universitario vs Cusco FC: Gol de Álex Valera – 1.83 vía Stake

Cuotas: Universitario vs Cusco FC

Resultado Cuotas Universitario 1.46 Empate 4.10 Cusco 8.40

Universitario vs Cusco FC: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 30 oportunidades. El balance es de 12 victorias de Universitario, 7 empates y 11 triunfos del Cusco. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: