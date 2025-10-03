Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo Universitario vs Juan Pablo II, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura de La Liga 1 que se jugará este domingo 5 de octubre en el Monumental.

Pronósticos: Universitario vs Juan Pablo II





Universitario ganará a cero – 1.57 vía Stake

– 1.57 vía Stake Universitario anotará en ambas mitades – 2.05 vía Stake

– 2.05 vía Stake Universitario anota más de 2.5 goles – 1.85 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Universitario vs Juan Pablo II

Universitario de Deportes tiene una gran oportunidad de acercarse al tricampeonato nacional cuando se enfrente a Juan Pablo II, en un compromiso correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Los cremas llegan con cuatro victorias consecutivas en el campeonato. Los dirigidos por Jorge Fossati superaron en la jornada anterior a Alianza Atlético (0-2) y vencieron al Cusco (3-2) en su último encuentro en casa. Se encuentran en la cima de la clasificación con 27 puntos, cinco más que Cusco, aunque ese equipo tiene un partido menos.

La U tendrá al frente a un conjunto de Juan Pablo II que apenas tiene dos victorias en el semestre. Los dirigidos por Santiago Acasiete empataron con AD Tarma (1-1) en duelo más reciente y perdieron con Ayacucho (2-1) en la visita anterior. Este conjunto se ubica en la decimotercera posición con 11 unidades.

Por las diferencias entre las plantillas y el buen momento de la U, no hay duda que los locales son favoritos. Además, se espera un partido con varios goles.

Triunfo con valla invicta

Por los resultados más recientes es probable que Universitario consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en su último encuentro ante Alianza Atlético (0-2). Además, la U dejó la valla invicta en dos de sus anteriores cuatro compromisos en el Monumental.

En el caso de Juan Pablo II se debe indicar que este equipo no anotó en cinco de sus últimas ocho presentaciones.

Apuesta 1: Universitario vs Juan Pablo II: Universitario ganará a cero – 1.57 vía Stake

Goles en ambos tiempos

Se espera un cuadro de Universitario volcado al ataque desde el primer minuto y dominando todo el partido. Por ese motivo no extrañaría que los cremas anoten en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus anteriores cuatro presentaciones.

Además, Juan Pablo II en su última derrota recibió goles en ambos tiempos ante Ayacucho (2-1).

Apuesta 2: Universitario vs Juan Pablo II: Universitario anotará en ambas mitades – 2.05 vía Stake

Goles de los locales

Ante el poderío ofensivo de Universitario, y sus actuaciones en casa por el Torneo Clausura, no extrañaría que los cremas anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las cinco victorias más recientes en el Monumental por la Liga 1.

Por su parte, Juan Pablo II ya recibió más de 2.5 goles en su derrota como visitante de la segunda fecha ante Sport Huancayo (5-1).

Apuesta 3: Universitario vs Juan Pablo II: Universitario anota más de 2.5 goles – 1.85 vía Stake

Cuotas: Universitario vs Juan Pablo II

Resultado Cuotas Universitario 1.15 Empate 7.75 Juan Pablo II 15.00

Universitario vs Juan Pablo II: Enfrentamientos directos

Este será el segundo duelo entre ambos tras la victoria de Juan Pablo II (2-0) en el pasado Torneo Apertura.