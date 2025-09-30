Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Villarreal vs Juventus, correspondiente a la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League que se jugará este miércoles 1 de octubre en el Estadio de La Cerámica.

Pronósticos: Villarreal vs Juventus





Ambos equipos marcan – 1.80 vía Stake

– 1.80 vía Stake Menos de 9.5 córners – 1.80 vía Stake

– 1.80 vía Stake Más de 25.5 remates – 1.85 vía Stake

Análisis de apuestas Villarreal vs Juventus

Villarreal y Juventus se medirán en uno de los mejores encuentros de la segunda fecha de la fase de liga de la Champions. Se trata de un compromiso muy parejo entre dos equipos que saldrán por su primer triunfo en la competición.

El Submarino Amarillo viene de vencer al Athletic de Bilbao (1-0) en LaLiga y tiene tres triunfos consecutivos en LaLiga. Además, en el debut europeo cayó ante Tottenham, por lo que intentará levantar cara ante su afición.

Al frente del Villarreal estará una Juventus que llega con tres empates consecutivos, donde destaca el duelo de la primera jornada con Borussia Dortmund. Cabe mencionar que la Vecchia Signora igualó el fin de semana con Atalanta (1-1) en la Serie A.

Por las características de ambos equipos, se espera un partido igualado, intenso y con más de 2.5 goles. Al jugar en casa, Villarreal llega como el equipo favorito.

Duelo sin valla invicta

Por las actuaciones más recientes de estos equipos, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores tres presentaciones del Villarreal. Además, esto se dio en los últimos cuatro compromisos de la Juventus.

Apuesta 1: Villarreal vs Juventus: Ambos equipos marcan – 1.80 vía Stake

Menos de 9.5 córners

Por las anteriores presentaciones del Villarreal, es probable que se cobren menos de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus últimos cinco encuentros, donde destaca la primera fecha con Tottenham.

De igual forma, en dos de los tres duelos más recientes de la Juventus se cobraron menos de 9.5 tiros de esquina.

Apuesta 2: Villarreal vs Juventus: Menos de 9.5 córners – 1.80 vía Stake

Duelo con muchos remates

Ante el estilo ofensivo que tienen ambos equipos, no extrañaría que el partido culmine con más de 2.5 5 remates. Esto se dio en las últimas cuatro presentaciones del equipo amarillo dirigido por Marcelino.

Asimismo, se superó esa cifra en dos de los tres partidos más recientes de la Juventus.

Apuesta 3: Villarreal vs Juventus: Más de 25.5 remates – 1.85 vía Stake

Cuotas: Villarreal vs Juventus

Resultado Cuotas Villarreal 2.25 Empate 3.35 Juventus 3.40

Villarreal vs Juventus: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 3 oportunidades. El balance es de dos victorias del Villarreal y un empate. Los resultados de esos partidos fueron los siguientes: