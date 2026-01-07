Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del PSG vs Marsella, correspondiente a la final de la Supercopa de Francia que se jugará este jueves 8 de enero en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait.

Pronósticos: PSG vs Marsella





PSG total superior 1.5 - 1.52 vía Stake

Ambos equipos marcan - 1.70 vía Stake

Gol en ambas mitades - 1.57 vía Stake

Análisis de apuestas PSG vs Marsella

PSG y Marsella se verán las caras en la final de la Supercopa de Francia. Por la categoría de su plantilla, y el momento que viven en la temporada, no hay duda que los dirigidos por Luis Enrique son favoritos, pero sus rivales intentarán dar la sorpresa.

Los parisinos llegan con seis partidos consecutivos sin perder y dos victorias al hilo. Vienen de vencer a sus vecinos de Paris FC (2-1) el pasado fin de semana. Además, en el pasado mes de diciembre se consagraron en la Copa Intercontinental ante Flamengo en penales.

Por su parte, Marsella vio rota una racha de tres victorias seguidas tras caer en la fecha anterior de la Ligue 1 con Nantes (0-2). Cabe mencionar que este equipo solo tiene tres derrotas en sus diez presentaciones más recientes.

Un punto a considerar es que el PSG ganó cinco de los últimos seis duelos con Marsella, pero su derrota fue justamente en el enfrentamiento a inicios de temporada (1-0). En esta oportunidad, se espera un partido abierto y con varios goles.

Goles del PSG

Por la capacidad ofensiva del PSG, y el momento que atraviesa en la temporada, no extrañaría que los dirigidos por Luis Enrique anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en siete de sus últimos diez compromisos entre todas las competiciones.

Asimismo, esto se dio en cinco de los anteriores seis enfrentamientos del PSG ante Marsella.

Apuesta 1: PSG vs Marsella: PSG total superior 1.5 - 1.52 vía Stake

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro duelos del PSG, así como en tres de los anteriores siete compromisos del Marsella.

De igual manera, esto se dio en uno de los últimos dos partidos entre ambos.

Apuesta 2: PSG vs Marsella: Ambos equipos marcan - 1.70 vía Stake

Gol en ambas mitades

En los últimos cuatro compromisos del PSG, y en los dos duelos más recientes del Marsella, se marcaron goles en ambas mitades, por lo que esa historia podría repetirse. Además, eso se dio en dos de los cuatro anteriores enfrentamientos entre estos clubes.

Apuesta 3: PSG vs Marsella: Gol en ambas mitades - 1.57 vía Stake

Cuotas PSG vs Marsella





Resultado Cuotas PSG 1.55 Empate 4.10 Marsella 5.60





PSG vs Marsella: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 110 oportunidades. El balance es de 52 victorias del PSG, 22 empates y 35 triunfos del Marsella. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: