Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Real Madrid vs Real Sociedad, un duelo correspondiente a la jornada 24 de LaLiga que se jugará este domingo 15 de febrero en el Bernabéu.

Pronósticos: Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid gana a cero - 2.64 vía Te Apuesto

Real Madrid marca en ambas partes – 1.91 vía Te Apuesto

Más de 10.5 córners - 1.95 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid recibe la visita de la Real Sociedad en un duelo de la jornada 24 de LaLiga. Los blancos tienen la oportunidad de escalar la cima, porque el Barcelona cierra la fecha el lunes ante Girona. Por su parte, los vascos quieren meterse en la lucha por los puestos de clasificación a copas europeas.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan con una sola derrota en sus seis encuentros más recientes entre todas las competiciones. Además, los merengues tienen siete victorias consecutivas en LaLiga. El pasado fin de semana superaron al Valencia (0-2). Se encuentran en la segunda casilla con 57 puntos, solo uno por debajo del cuadro blaugrana.

Al frente estará una Real Sociedad que vive un gran momento. Los donostiarras suman 11 compromisos sin conocer la derrota. En la fecha pasada los vascos vencieron a Elche (3-1) y en Copa del Rey derrotaron al Athletic Club (0-1) en la ida de la semifinal. Se ubican en la octava posición con 31 unidades.

Cabe mencionar que Real Madrid derrotó a los vascos en seis de los últimos siete enfrentamientos. En esta oportunidad se espera un duelo parejo, pero lo más probable es que termine en un nuevo triunfo del cuadro local.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes es probable que Real Madrid consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus anteriores seis partidos. Además, esto se dio en cuatro de los últimos seis encuentros entre ambos.

Goles en ambas partes

Por la capacidad ofensiva del Real Madrid y el fútbol que muestran en casa no extrañaría que los blancos anoten goles en ambas mitades. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus anteriores cinco triunfos en casa.

Además, esto se dio en el último triunfo como local del Real Madrid frente a los vascos (2-0).

Apuesta 2: Real Madrid vs Real Sociedad: Real Madrid marca en ambas partes - 1.91 vía Te Apuesto

Más de 10.5 córners

Por el estilo de ataque que tienen los blancos y los continuos ataques que realizan jugando en casa no extrañaría que se cobren más de 10.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cinco compromisos del Real Madrid entre todas las competencias.

Apuesta 3: Real Madrid vs Real Sociedad: Más de 10.5 córners - 1.95 vía Te Apuesto

Cuotas Real Madrid vs Real Sociedad

Resultado Cuotas Real Madrid 1.42 Empate 4.85 Real Sociedad 6.79

Real Madrid vs Real Sociedad: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 170 oportunidades. El balance es de 94 victorias del Real Madrid, 42 empates y 33 triunfos de la Real Sociedad. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: