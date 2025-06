Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Salzburgo vs Real Madrid, correspondiente a tercera fecha del Grupo H de la Copa Mundial de Clubes que se jugará el jueves 26 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Pronósticos: Salzburgo vs Real Madrid





Real Madrid anota más de 2.5 goles – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Ambos equipos marcan – 1.60 vía Stake

– 1.60 vía Stake Real Madrid anotará en ambas mitades – 1.52 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Si quieres ver más información sobre este torneo, revisa la guía completa sobre las apuestas Mundial de Clubes 2025.

Análisis de apuestas: Salzburgo vs Real Madrid

Real Madrid buscará imponer su condición de favorito al título cuando se vea las caras con Salzburgo en un compromiso correspondiente a la tercera jornada del Grupo H. Se trata de un duelo directo por el primer lugar, ya que ambos llegan con cuatro puntos.

Los dirigidos por Xabi Alonso empataron con Al-Hilal (1-1) y golearon al Pachuca (3-1), aunque no han mostrado su mejor versión. Un punto a considerar es que Kylian Mbappé sigue recuperándose de su gastroenteritis, por lo que no se espera su presencia en el once titular.

Por su parte, Salzburgo derrotó al Pachuca (1-2) en su debut y empató sin goles con Al-Hilal en la segunda fecha. Los austriacos intentarán sumar para seguir con vida en el torneo, ya que una derrota junto a un triunfo de los árabes ante el cuadro mexicano los llevaría de vuelta a casa.

Cabe mencionar que estos equipos se enfrentaron en la fase de liga de la pasada Champions League en un duelo que terminó con una victoria contundente del Real Madrid (5-1). No extrañaría que esta historia se repita por las diferencias entre las plantillas y el fútbol que muestran los blancos en los encuentros decisivos.

Goles del Real Madrid

Por la capacidad ofensiva del Real Madrid, y sus antecedentes más recientes, no extrañaría que los blancos anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en su triunfo ante Pachuca (3-1), así como en el duelo frente al Salzburgo en la Champions League (5-1).

De igual manera, se debe señalar que Salzburgo recibió más de 2.5 goles en su última derrota en la temporada (4-2 vs Sturm Graz).

Apuesta 1: Salzburgo vs Real Madrid: Real Madrid anota más de 2.5 goles – 1.85 vía Stake

Ambos equipos marcan

Ante los últimos resultados de estos clubes es probable que el duelo culmine sin valla invicta. Esto se dio en cuatro de las cinco presentaciones más recientes del Salzburgo, así como en los dos partidos del Real Madrid en el torneo.

Asimismo, anotaron ambos equipos en el triunfo de los blancos ante este rival en la pasada edición de la Champions League.

Apuesta 2:Salzburgo vs Real Madrid: Ambos equipos marcan – 1.60 vía Stake

Goles en ambos tiempos

Por las características del partido y el poderío ofensivo del Real Madrid no extrañaría que los dirigidos por Xabi Alonso anoten en ambos tiempos. Esto se dio en las últimas dos victorias de los merengues, donde se incluye la presentación ante Pachuca.

Apuesta 3: Salzburgo vs Real Madrid: Real Madrid anotará en ambas mitades – 1.52 vía Stake

Cuotas: Salzburgo vs Real Madrid

Resultado Cuotas Salzburgo 8.50 Empate 6.10 Real Madrid 1.30

Salzburgo vs Real Madrid: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en dos ocasiones. Ambos duelos terminaron con victorias del Real Madrid. Los resultados de estos partidos fueron los siguientes: