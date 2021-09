James Rodríguez llegó a Al Rayyan con la esperanza de poder sumar minutos. No pudo tener mucha actividad los últimos meses en Everton debido a las lesiones que lo atacaron, estuvo en cuarentena por tener contacto directo con un enfermo por coronavirus y no estar en los planes de Rafa Benítez. A su llegada a Qatar, se esperaba que pueda tener minutos este lunes, en el partido ante Al Khor, pero parece que no podrá ser así.

Antes de dejar el cuadro ‘Toffee’, Benítez había revelado que el futbolista no se encontraba en las mejores condiciones físicas para jugar. Tal parece que aún no se ha terminado de recuperar por completo y tendrá que seguir esperando para debutar en Qatar.

Según reveló el periodista Mohamed Elgazar, quien trabaja en el medio catarí Al-Watan, el cucuteño no estará en la lista de convocados para el próximo compromiso de su equipo.

“La estrella colombiana James Rodríguez no estará en la lista del Al-Rayyan, de Catar, mañana frente a Al-Khor, en la Liga, por falta de preparación, a pesar de su regularidad en los entrenamientos de grupo hace dos días, por decisión técnico del entrenador francés Laurent Blanc”, afirmó Mohamed en sus redes sociales.

Con esto, James continuará sin sumar minutos en la presente temporada. Su último partido fue en mayo de este año, en la derrota 1-0 de Everton ante Sheffield United.

¿Cuánto le costó al Al Rayyan fichar a James?

Este domingo se revelaron detalles de las negociaciones entre Al Rayyan y Everton. Fueron 8 millones de euros lo que costó James y se convirtió en la quinta transferencia más cara en la historia de la liga asiática.

Según reveló la página Transfermarkt, especializada en traspasos de futbolistas, el cucuteño solo es superado por Shoya Nakajima (35 millones) y Toby Alderweireld (13 millones) al Al-Duhail, Christian Benítez (11,7 millones) al El-Jaish y Nilmar (10 millones).

Lo que más sorprendió a los fanáticos es cuánto ganará James. Según reveló la prensa inglesa, el contrato del cucuteño sería por nueve meses, en los cuales, ganaría 800.000 libras esterlinas cada 30 días, es decir 1.092.546 dólares o 931.541 euros. Eso es pesos colombianos es más de 4 mil millones.





