James Rodríguez aún no convence a los fanáticos de Al Rayyan desde su llegada. El colombiano no se encuentra del todo bien físicamente tras superar una lesión a la pantorrilla que no le permitió debutar a pensar aterrizó en Qatar. Laurent Blanc, entrenador del equipo, pide que tengan un poco de paciencia con él.

En la previa al partido ante Al Sailiya por la jornada 7 de la Qatar Stars League, el francés conversó con la prensa y fue preguntado por el cucuteño y explicó que poco a poco va cogiendo el nivel físico que desa. Espera tenerlo pronto a su máximo nivel.

“James es un muy buen jugador, todo el mundo sabe de su carrera, pero vino tarde a Qatar, no tuvo muchos juegos de preparación con Everton, y Nzonzi es lo mismo. Estoy muy feliz de tenerlos a los dos en mi equipo y creo que tú (periodista que preguntó) estarás feliz en un par de semanas porque Al Rayyan tendrá cosas buenas y buenas noticias”, explicó Blanc.

Blanc explicó que los fanáticos tienen que tener paciencia para tener al colombiano y al francés destacando en el campo. La única clave para conseguir buenos resultados es darles continuidad.

“Necesitamos tiempo, pero sabemos que el tiempo en el fútbol no es tan fácil. Necesitamos preparar a estos jugadores (James y Nzonzi), adaptarlos al equipo e ir paso a paso. Cuando estén listos creo que Al Rayyan será un buen equipo, pero por el momento necesitamos ganar con todos los jugadores”, agregó.

“Necesitamos jugar con todos porque este juego físico es bueno para ellos, porque si los quieres tener al 100% tienen que jugar (...) Es un problema pero necesitamos ponerlos a jugar, no hay otras opciones”, sentenció.

James y compañía ya pasaron la página tras perder la final de la Copa Emir ante Al Saad, equipo de Xavi Hernández, el pasado viernes. El volante jugó 88 minutos y de a pocos va a agarrando ritmo luego de no sumar ningún partido hace 4 meses.





