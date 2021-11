Atalanta vs. Young Boys (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Star+ / 3:00 p.m.) se enfrentan en el Stadion Wankdorf de Berna por la jornada 5 del Grupo F de Champions League. Duván Zapata será titular y será el encargado de llevar al equipo italiano a la victoria. Ambos necesitan ganar si quieren continuar con vida en el torneo. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por Depor.com.

El equipo neroazurri sueña con volver a ser primero en la clasificación, pero para lograrlo, deberá superar al cuadro suiza. De conseguir los tres puntos, tendrá grandes posibilidades de clasificar a los octavos de final de la máxima competición europea.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Atalanta y Young Boys.

Atalanta vs. Young Boys: horarios y canales

Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 2.00 p. m. / Sky HD

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

Perú – 3.00 p. m. / ESPN Extra y Star+

Ecuador – 3.00 p. m. / ESPN Extra y Star+

Bolivia – 4.00 p. m. . / ESPN Extra y Star+

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Venezuela – 4.00 p. m. / ESPN Extra y Star+

Uruguay – 5.00 p. m. / ESPN Extra y Star+

Paraguay – 5.00 p. m. / ESPN Extra y Star+

Argentina – 5.00 p. m. / ESPN Extra y Star+

Brasil – 5.00 p. m.

Chile – 5.00 p. m. / ESPN Extra y Star+

Inglaterra - 8.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

“Es un juego fundamental, pero esperamos que el último sea decisivo. El sintético es una anomalía, solo lo usan aquí en la Champions y nadie en la Serie A. Será diferente, por el rebote, la forma de patear y la velocidad del balón. No es una coartada, pero está claro que no estamos contentos de jugar en un campo así, donde no es casualidad que United también perdió“, explicó Gian Piero Gasperini, DT del Atalanta en la previa.

La ‘Diosa’ enfrentará el partido conociendo el resultado del encuentro entre Villarreal y Manchester United. Nada cambia para nosotros, hasta los Young Boys están en la carrera Y los dos jugaremos para ganar”.

En el encuentro de ida, el cuadro suizao se mostró muy cerrado en defensa. Matteo Pessina se encargó de darle la victoria al Atalanta.

“En el partido de ida el El Young Boys jugó un partido anómalo, muy defensivo, poco fiel a sus características, pero quizás porque venía de la victoria sobre el Manchester United. Supongo que esta vez será diferente ... Es un grupo muy equilibrado, podríamos haber recogido más en los dos partidos con el Manchester United, pero tenemos 180 ‘para reponer los dos puntos de los primeros”, agregó Gasperini.

Duván Zapata será la principal arma de ataque de Atalanta en el encuentro. El colombiano leva 8 goles en Serie A y 1 en Champions League. Sus estadísticas han puesto de nuevo a Atalanta en Europa y por tercera vez consecutiva los tiene peleando en la parte alta de la clasificación.

El colombiano hace poco aseguró que siempre busca mejorar. Desde Italia han destacado su “fuerza de reacción, carisma y mentalidad de liderazgo”. Atalanta celebra su momento y en hoy no tiene precio en el mercado de fichajes. Es la joya del club.

Manchester United y Villarreal son los líderes del Grupo F de Champions League con 7 puntos. Atalanta se encuentra en el tercer lugar con cinco unidades, mientras que Young Boys es el colero con tan solo tres.





