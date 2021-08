En la última semana, cuatro entrenadores dejaron su cargo en la Liga BetPlay. Eduardo Lara fue despedido en Once Caldas, Dayron Pérez salió de Atletico Huila, Luis Amaranto Perea de Junior y Jorge Luis Bernal de Patriotas. Esto causó preocupación en más de un protagonista del fútbol colombiano, uno de los que alzó la voz fue Hubert Bodhert.

El entrenador de Alianza Petrolera conversó con Supertrending.com sobre el buen momento que vive su equipo tras las cinco primeras fechas de la competición y no pudo referirse a la ola de despidos.

Bodhert inició explicando cómo ha sido su trabajo en el cuadro aurinegro hasta el momento: “Tuvimos la oportunidad a mediados del primer semestre de la Liga, pudimos evaluar lo que había, las situaciones y condiciones del club, eso nos permitió hacer un análisis y tener un tiempo de preparación, reconstruimos la nómina y hoy estamos teniendo buenos resultados”.

El entrenador también aplaudió rendimiento de sus dirigidos en la Copa BetPlay, donde eliminaron a nada más y nada menos que Millonarios. “Es importante para nosotros porque nos mantiene en competencia, nos permite que todos los jugadores participen, el tener buenos resultados nos ayuda a seguir generando más seguridad en nuestras formas”.

“Nosotros estamos trabajando mucho la parte mental, es fundamental para sostener esa seguidilla de resultados, hemos tratado de tener un grupo integro, ayer vimos que jugadores que no venían actuando, jugaron bien con un buen nivel, eso nos puede ayudar a sostener”, agregó.

En un momento de la conversación no pudo evitar mostrarse frustrado por la salida masiva de técnicos en las cinco primeras fechas. “Yo soy hombre de que los procesos se deben sostener, cuando un entrenador llega a una institución hay que permitir que trabaje, si los resultados tienen que ser ya, no vamos a crecer, cortar los procesos, no permitir que las ideas se plasmen, se consoliden, apenas son 5 fechas y ya estamos sacando todo, yo no estoy de acuerdo con eso y no le favorece al nivel del fútbol colombiano”.

En los últimos años el nombre de Bodhert ha sonado como entrenador de la Selección Colombia Sub 20; sin embargo, él cree que no es el momento y que solo está enfocado en lo que sucede con Alianza Petrolera.

El próximo partido de ‘la máquina’, que se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, será ante Deportivo Cali este domingo 22 de agosto a las 18:05.





