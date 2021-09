VER AQUÍ Win Sports, Deportivo Cali vs. América de Cali EN VIVO STREAM LIVE GRATIS vía RCN EN DIRECTO ONLINE desde las 5:30 p.m. en el Pascual Guerrero por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia BetPlay 2021. Sigue el MINUTO A MINUTO. Luego de empatar en la ida, este partido será decisivo para conocer quién accederá a la siguiente fase.

Juan Camilo Angulo es uno de los jugadores que habitualmente es titular para este encuentro, pero que aún no se recupera del todo de la lesión de la que fue víctima. Es duda para el encuentro. Mientras que Harold Preciado, se encuentra fuera del plantel y quedó totalmente descartado.

Deportivo Cali vs. América de Cali: horarios y canales

Perú: 20:00

20:00 Colombia: 20:00 / Win Sports

20:00 / Win Sports México: 20:00

20:00 Bolivia: 21:00

21:00 Venezuela: 21:00

21:00 Ecuador: 20:00

20:00 Estados Unidos: 20:00

Según explicó Futbolred, el médico Gustavo Portela afirmó que a “Juan Camilo lo valorarán mañana en la tarde”. Sufre de una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo. “Le haremos la valoración correspondiente”, afirmó el doctor.

Sobre Preciado, afirmó que “continúa en fisioterapia, estamos en la parte 1-2, una terapia aguda, creo que este miércoles no va a poder”.

Si Angulo no alcanza a recuperarse, una opción es volver a utilizar por ese sector al volante Andrés Balanta o utilizar a uno de los juveniles.

Por su parte, América de Cali buscará volver a vencer a Deportivo Cali, así como lo hizo el pasado fin de semana (1-0) en el debut de Rafael Dudamel en el banquillo vediblanco. La única anotación del compromiso fue obra del volante Enmerson Batalla.

Mediante una historia publicada en Instagram, Jairo el ‘Tigre’ Castillo aprovechó el triunfo de la escuadra roja en el clásico vallecaucano para insultar al director técnico venezolano, ya que no le gustó el discurso que dio en la rueda de prensa durante su presentación.

“No veo el momento que llegué el sábado y poder reencontrarnos en nuevo estadio y no en El Pascual; en una casa propia y no en una casa alquilada. Esa la vamos a hacer respetar cada vez que nos toque”, afirmó el estratega.

Ante esas declaraciones, el exdelantero colombiano no se quedó callado luego de la victoria de los dirigidos por Juan Carlos Osorio y se despachó en contra de Dudamel. Incluso, le pidió que no fuera tan “bocón”.

Actualmente, América se ubica en la parte media de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con 14 unidades, mientras que el Deportivo Cali continúa en crisis de resultados y se mantiene con 9 puntos en el decimoquinto lugar.

