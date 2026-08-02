Un boleto de Powerball puede parecer un simple conjunto de seis selecciones hasta que el premio en disputa alcanza los $707 millones. Este sábado 1 de agosto, millones de jugadores volverán a revisar esas pequeñas líneas impresas mientras las bolas salen una por una en Tallahassee. Cinco números blancos decidirán buena parte de la suerte; el sexto, la Powerball roja, separará a cualquier ganador de segunda categoría del dueño —o dueños— del jackpot.

Los números serán sorteados a las 10:59 p.m. ET (7:59 p.m. PT). Hasta entonces, Depor mantendrá la combinación señalada con — para no mostrar resultados que todavía no existen. Una vez terminada la extracción, esta página será actualizada con las cifras oficiales, Power Play y posteriormente la confirmación sobre posibles boletos ganadores.

Números ganadores del Powerball hoy, sábado 1 de agosto

Esta es la combinación que debes comparar con tu boleto:

Sorteo Números Primera bola blanca 6 Segunda bola blanca 17 Tercera bola blanca 27 Cuarta bola blanca 48 Quinta bola blanca 50 🔴 Powerball 5 Power Play 3x

Combinación ganadora

⚪ 6 ⚪ 17 ⚪ 27 ⚪ 48 ⚪ 50 🔴 5

Power Play: 3x

Estado: Sorteo de las 10:59 p.m. ET finalizado.

La combinación será incorporada después de la extracción. Si estás revisando esta página mientras se desarrolla el sorteo, actualízala una vez concluidas las seis selecciones.

¿Cómo saber si mi boleto de Powerball ganó?

No necesitas acertar los seis números para llevarte dinero.

Primero compara las cinco bolas blancas de tu boleto con las cinco extraídas. No importa el orden en que aparezcan: lo relevante es que los números coincidan.

Después comprueba por separado la Powerball roja.

Por ejemplo, un boleto que acierta las cinco bolas blancas pero falla la roja no gana el jackpot, aunque sí obtiene un premio base de $1 millón.

La Powerball tiene, por tanto, un peso decisivo al comprobar el ticket.

¿Cuánto gano si acierto 1, 2, 3, 4 o 5 números?

Esta tabla permite comprobar rápidamente cada categoría:

Tu boleto acertó... Premio base 5 blancas + Powerball Jackpot: $707 millones

* 5 blancas $1,000,000 4 blancas + Powerball $50,000 4 blancas $100 3 blancas + Powerball $100 3 blancas $7 2 blancas + Powerball $7 1 blanca + Powerball $4 Solo Powerball $4

*El jackpot se divide si existe más de un boleto ganador.

En California, los premios secundarios se calculan mediante un sistema pari-mutuel y, por ello, pueden diferir de las cantidades fijas utilizadas en otras jurisdicciones.

¿Qué pasa si acerté los cinco números pero no la Powerball?

Este es uno de los resultados más interesantes del juego.

Si tu boleto coincide con las cinco bolas blancas, pero la Powerball es diferente, ganas normalmente $1 millón.

Y si añadiste Power Play al comprarlo, ese premio pasa a:

$2 millones.

No importa si el multiplicador extraído esa noche es 2X, 3X, 4X o 5X: el premio Match 5 con Power Play es de $2 millones.

Eso fue precisamente lo que estuvo cerca de ocurrir con el jackpot en el sorteo anterior: un boleto vendido en Maryland acertó las cinco bolas blancas, pero no la Powerball, y obtuvo $1 millón.

¿Cuánto vale el jackpot del Powerball de hoy?

Hay $707 millones en juego este sábado, aunque esa cantidad corresponde a la modalidad de anualidad.

Modalidad Valor estimado Jackpot anunciado $707 millones Cash option $307.3 millones Impuestos No descontados

El ganador puede elegir entre recibir la anualidad mediante 30 pagos durante 29 años o aceptar aproximadamente $307.3 millones en efectivo antes de impuestos.

Si existen varios boletos con las seis selecciones correctas, el jackpot se reparte.

¿A qué hora salen los números ganadores de Powerball?

El sorteo comienza a las 10:59 p.m. ET del sábado 1 de agosto.

Estas son las equivalencias para distintas ciudades de Estados Unidos:

Ciudad Hora Nueva York 10:59 p.m. ET Boston 10:59 p.m. ET Philadelphia 10:59 p.m. ET Miami 10:59 p.m. ET Orlando 10:59 p.m. ET Atlanta 10:59 p.m. ET Detroit 10:59 p.m. ET Chicago 9:59 p.m. CT Houston 9:59 p.m. CT Dallas 9:59 p.m. CT New Orleans 9:59 p.m. CT Denver 8:59 p.m. MT Las Vegas 7:59 p.m. PT Los Ángeles 7:59 p.m. PT San Francisco 7:59 p.m. PT Seattle 7:59 p.m. PT

El cierre para comprar boletos varía según la jurisdicción. No esperes hasta las 10:59 p.m. ET pensando que esa es también la hora límite nacional de venta.

¿Dónde se sortean los números de Powerball?

Las bolas salen desde el Florida Lottery Draw Studio, en Tallahassee.

Esto no cambia según dónde se compre el boleto. Un ticket adquirido en Texas, Nueva York, Puerto Rico o cualquier otra jurisdicción participante juega contra la misma combinación nacional.

La extracción se realiza tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados.

¿Cómo ver los números de Powerball EN VIVO?

El sorteo puede seguirse mediante la transmisión oficial de Powerball y, según el mercado, a través de estaciones locales.

Ver el sorteo de Powerball en vivo

Si únicamente buscas comprobar un boleto, puedes esperar a que finalice la extracción y contrastar las seis selecciones con los resultados oficiales.

Depor también actualizará la combinación de esta nota una vez que esté disponible.

¿Qué números salieron en el Powerball anterior?

La última extracción antes de este sábado se celebró el miércoles 29 de julio.

Salieron:

30 - 36 - 40 - 42 - 57

Powerball: 2

Power Play: 2X

Ningún boleto acertó las seis selecciones, razón por la cual el jackpot continuó acumulándose hasta alcanzar los $707 millones.

Números de los últimos cinco sorteos de Powerball

Fecha Cinco bolas blancas PB PP 29 de julio 30 - 36 - 40 - 42 - 57 2 2X 27 de julio 6 - 26 - 46 - 58 - 65 25 2X 25 de julio 3 - 4 - 24 - 36 - 47 17 4X 22 de julio 4 - 5 - 22 - 50 - 58 1 3X 20 de julio 2 - 9 - 44 - 53 - 59 8 2X

Puede resultar tentador buscar patrones en esta tabla, pero hay una diferencia entre historial y predicción.

Que el 36 haya aparecido recientemente, por ejemplo, no hace que tenga menos posibilidades de volver a salir. Tampoco un número ausente durante semanas se vuelve estadísticamente “más probable” en la siguiente extracción.

¿Cómo se eligen los números en Powerball?

Una jugada utiliza dos grupos distintos.

Para las bolas blancas debes seleccionar:

5 números entre 1 y 69.

Después eliges:

1 Powerball entre 1 y 26.

También puedes utilizar Quick Pick, en cuyo caso el sistema genera los números aleatoriamente.

La apuesta básica cuesta $2.

Lo importante es entender que la Powerball roja se selecciona de un conjunto separado. Por eso es posible tener, por ejemplo, un número 12 entre las bolas blancas y también una Powerball 12 en la misma combinación.

¿Qué es Power Play y cómo cambia mi premio?

Power Play cuesta $1 adicional y se selecciona al comprar el boleto, no después de conocer los resultados.

Para un jackpot como el de este sábado pueden entrar en juego:

2X | 3X | 4X | 5X

El multiplicador 10X no está disponible cuando el jackpot anunciado supera los $150 millones.

Power Play no multiplica el premio mayor.

Premio base 2X 3X 4X 5X $50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $100 $200 $300 $400 $500 $7 $14 $21 $28 $35 $4 $8 $12 $16 $20

La categoría de cinco bolas blancas funciona de forma distinta: con Power Play pasa directamente de $1 millón a $2 millones.

¿Cuáles son las probabilidades de acertar los números del Powerball?

La combinación completa tiene una probabilidad aproximada de:

1 entre 292,201,338.

Pero no todas las categorías son igual de difíciles.

Acierto Probabilidad aproximada 5 + Powerball 1 en 292,201,338 5 blancas 1 en 11,688,054 4 + Powerball 1 en 913,129 4 blancas 1 en 36,525 3 + Powerball 1 en 14,495 Cualquier premio 1 en 24.87

Aquí también conviene evitar una interpretación frecuente: comprar diez boletos distintos proporciona diez oportunidades en lugar de una, pero no hace que ninguna de esas combinaciones sea individualmente más probable que las demás.

¿Qué debo hacer si mi boleto tiene números ganadores?

Primero, no pierdas ni dañes el ticket.

Después verifica la combinación mediante la lotería oficial de la jurisdicción donde lo compraste. Los procedimientos para cobrar dependen tanto del importe como del lugar de compra.

Un premio importante no debería tratarse igual que uno de $4. Los jackpots y otros premios elevados requieren procesos de validación y reclamación específicos.

Además, los plazos para reclamar no son idénticos en todos los estados.

¿Puede haber más de un ganador de Powerball?

Sí. Solo si dos o más boletos aciertan las seis selecciones, el jackpot se divide entre los ganadores.

Eso significa que “$707 millones” representa el premio mayor total estimado y no necesariamente la cantidad que correspondería a cada persona si existen varios tickets con la combinación completa.

Esta situación no es hipotética: el jackpot anterior, ganado el 2 de mayo, fue compartido por boletos vendidos en Florida y Texas.

Últimos cinco jackpots ganados en 2026

Fecha Jackpot Lugar 2 de mayo $20 millones Florida / Texas 29 de abril $143 millones Indiana / Kansas 6 de abril $230.8 millones Delaware 2 de marzo $250.8 millones Arkansas 21 de enero $209.3 millones North Carolina

Desde el 2 de mayo nadie ha conseguido volver a acertar las seis selecciones. Esa prolongada acumulación explica que el premio haya llegado hasta los $707 millones.

¿Cuándo es el próximo Powerball si nadie gana?

La siguiente extracción está programada para el lunes 3 de agosto de 2026 a las 10:59 p.m. ET.

Si el jackpot queda vacante este sábado, Powerball anunciará una nueva estimación después de procesar los resultados y las ventas.

Por esa razón, no es recomendable anticipar una cifra antes de que exista información oficial.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los números ganadores del Powerball

¿Ya salieron los números ganadores del Powerball de hoy?

Todavía no. Se conocerán después de las 10:59 p.m. ET y los — de esta nota serán reemplazados por la combinación oficial.

¿Cuántos números tiene Powerball?

Cada jugada utiliza cinco números blancos del 1 al 69 y una Powerball del 1 al 26.

¿Debo acertar los números en el mismo orden?

No. Las cinco bolas blancas pueden coincidir en cualquier orden.

¿Qué pasa si solo acierto la Powerball?

El premio base es de $4.

¿Qué gano con cinco números sin Powerball?

El premio base es de $1 millón, o $2 millones si el boleto incluye Power Play.

¿Cuánto paga el Powerball hoy?

El jackpot estimado es de $707 millones mediante anualidad, con una opción en efectivo de aproximadamente $307.3 millones antes de impuestos.

¿Puede repetirse un número del sorteo anterior?

Sí. Cada extracción es independiente.

¿Qué significa Quick Pick?

Es una opción mediante la cual el sistema genera aleatoriamente los números de la jugada.

¿Qué ocurre si nadie acierta los seis números?

El jackpot se acumula para el siguiente sorteo.

¿Cuándo volverá a jugarse?

El lunes 3 de agosto de 2026.