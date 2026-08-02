Seis números separan a los jugadores de Powerball de una de las mayores fortunas entregadas por una lotería estadounidense este año. El sorteo de este sábado 1 de agosto de 2026 pone sobre la mesa un jackpot estimado de $707 millones, después de que la combinación completa volviera a quedar vacante a mitad de semana. El desafío parece sencillo cuando se explica —cinco bolas blancas y una roja—, pero acertarlas todas tiene una probabilidad de apenas 1 entre 292.2 millones.

La extracción comenzará a las 10:59 p.m. ET (7:59 p.m. PT) y Depor seguirá los resultados conforme sean publicados. Hasta ese momento encontrarás los espacios de la combinación marcados con — . Esta nota será actualizada después del sorteo con los números oficiales y, posteriormente, con la confirmación sobre la existencia de uno o más boletos ganadores del premio mayor.

¿Quién ganó el Powerball hoy, 1 de agosto de 2026?

Resultado del Powerball Sábado 1 de agosto Bola 1 6 Bola 2 17 Bola 3 27 Bola 4 48 Bola 5 50 Powerball roja 5 Power Play 3x ¿Ganaron el jackpot? Por confirmar

Hay que distinguir dos momentos: primero conocemos los números y después sabemos si alguien ganó. La combinación puede publicarse apenas finaliza la extracción, pero las loterías deben comprobar los boletos antes de confirmar dónde se vendió un eventual ganador.

Posterior al sorteo, Powerball anunció que nadie se llevó el premio mayor por lo que el jackpot para el sorteo del lunes 3 de agosto se incrementó a 748 millones de dólares (con una opción de pago en efectivo de $325.1 millones).

Números ganadores del Powerball hoy: resultados del 1 de agosto

Powerball: ⚪ 6 | ⚪ 17 | ⚪ 27 | ⚪ 48 | ⚪ 50 | 🔴 5

⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 🔴 Power Play: 3x

Para llevarse el jackpot es obligatorio acertar los cinco números blancos y la Powerball roja. El orden de aparición de las bolas blancas no afecta el resultado.

Si tienes un boleto, no lo descartes automáticamente aunque hayas fallado alguno de los números: Powerball dispone de nueve categorías de premios y es posible ganar desde $4 sin acertar la combinación completa.

¿Cuánto está acumulado el Powerball hoy?

El jackpot alcanzó aproximadamente $707 millones para el sorteo del sábado.

Quien acierte las seis selecciones podrá escoger entre dos modalidades de cobro:

Opción Premio estimado Jackpot mediante anualidad $707 millones Pago único en efectivo $307.3 millones Situación Antes de impuestos

La diferencia es importante. Los $707 millones corresponden al valor de la anualidad distribuida mediante 30 pagos durante 29 años. Si el ganador quiere recibir el dinero de una sola vez, la referencia actual es de $307.3 millones antes de impuestos.

¿Por qué el Powerball llegó a $707 millones?

Porque el jackpot lleva meses resistiéndose.

La última vez que alguien acertó las seis selecciones fue el 2 de mayo de 2026, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas compartieron un premio mayor de $20 millones.

Desde entonces se sucedieron los sorteos sin un ganador de la categoría principal. Cada vez que ocurre, una parte de las ventas contribuye al siguiente jackpot, de modo que la cantidad puede crecer rápidamente cuando aumenta también el interés de los jugadores.

El resultado es el premio que tenemos este sábado: el mayor jackpot de Powerball registrado hasta ahora en 2026.

¿A qué hora sale el Powerball hoy en Estados Unidos?

El sorteo comienza oficialmente a las 10:59 p.m. ET, pero la hora cambia considerablemente dependiendo del punto del país desde el que se siga.

Ciudad Hora Miami, Florida 10:59 p.m. ET Nueva York, NY 10:59 p.m. ET Atlanta, Georgia 10:59 p.m. ET Washington D.C. 10:59 p.m. ET Chicago, Illinois 9:59 p.m. CT Dallas, Texas 9:59 p.m. CT Houston, Texas 9:59 p.m. CT Minneapolis, Minnesota 9:59 p.m. CT Denver, Colorado 8:59 p.m. MT Phoenix, Arizona 7:59 p.m. Las Vegas, Nevada 7:59 p.m. PT Los Ángeles, California 7:59 p.m. PT San Francisco, California 7:59 p.m. PT Seattle, Washington 7:59 p.m. PT

Importante: estos son los horarios del sorteo, no necesariamente los límites para comprar boletos. Cada lotería participante determina cuándo cierra sus ventas.

¿Dónde se juega el Powerball del sábado?

La combinación ganadora se determina en el Florida Lottery Draw Studio de Tallahassee, Florida.

Aunque los boletos se venden en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, todos participan de la misma extracción nacional.

Las máquinas y los juegos de bolas utilizados son seleccionados bajo protocolos de seguridad antes de cada sorteo.

¿Dónde ver Powerball EN VIVO hoy?

La extracción puede seguirse mediante la plataforma oficial de Powerball desde las 10:59 p.m. ET. Algunas estaciones locales de televisión también ofrecen el sorteo dependiendo del mercado.

Ver Powerball en vivo y consultar los resultados oficiales

Si llegas después del sorteo, los resultados quedan disponibles para comprobar la combinación sin necesidad de haber visto la transmisión en directo.

¿Qué números salieron en el último Powerball?

El miércoles 29 de julio tampoco apareció un ganador del jackpot.

Los números fueron:

30 - 36 - 40 - 42 - 57 | Powerball: 2 | Power Play: 2X

Un boleto vendido en Maryland acertó las cinco bolas blancas y ganó $1 millón, pero falló la Powerball que habría convertido el boleto en ganador del jackpot.

Últimos cinco resultados del Powerball

Si quieres revisar sorteos anteriores, estas fueron las combinaciones más recientes antes de la extracción del 1 de agosto:

Sorteo Bolas blancas PB Power Play 29 de julio 30 - 36 - 40 - 42 - 57 2 2X 27 de julio 6 - 26 - 46 - 58 - 65 25 2X 25 de julio 3 - 4 - 24 - 36 - 47 17 4X 22 de julio 4 - 5 - 22 - 50 - 58 1 3X 20 de julio 2 - 9 - 44 - 53 - 59 8 2X

Y aquí hay una advertencia útil: no existen números “atrasados” que tengan que salir ni combinaciones recientes que pierdan posibilidades por haberse repetido. Cada sorteo comienza estadísticamente desde cero.

Los últimos cinco jackpots ganados en Powerball

Antes de que comenzara la acumulación actual, estos fueron los cinco premios mayores adjudicados:

Fecha Jackpot Dónde se vendió 2 de mayo de 2026 $20 millones Florida y Texas 29 de abril de 2026 $143 millones Indiana y Kansas 6 de abril de 2026 $230.8 millones Delaware 2 de marzo de 2026 $250.8 millones Arkansas 21 de enero de 2026 $209.3 millones North Carolina

Si nadie gana este sábado, la racha continuará y Powerball anunciará una nueva estimación para el lunes.

¿Cómo jugar Powerball? Reglas para participar

El mecanismo básico puede resumirse fácilmente:

Escoge cinco números diferentes del 1 al 69. Selecciona una Powerball del 1 al 26. También puedes utilizar Quick Pick para obtener números aleatorios. La jugada básica cuesta $2. Por $1 adicional puedes agregar Power Play.

No necesitas acertar los números blancos en el mismo orden en el que salen del bombo.

Para conseguir el jackpot sí deben coincidir las cinco bolas blancas + la Powerball.

Tabla de premios del Powerball: ¿cuánto gano por cada acierto?

No todos los ojos deben estar puestos en los $707 millones.

Resultado Premio 5 + Powerball Jackpot 5 números $1,000,000 4 + Powerball $50,000 4 números $100 3 + Powerball $100 3 números $7 2 + Powerball $7 1 + Powerball $4 Powerball $4

En California los premios secundarios pueden variar debido a su sistema pari-mutuel.

¿Qué hace el Power Play?

Power Play permite multiplicar determinados premios que no corresponden al jackpot.

Por $1 adicional pueden aparecer multiplicadores 2X, 3X, 4X o 5X en el sorteo de este sábado.

El 10X no estará disponible porque solo entra en el grupo de multiplicadores cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos.

Además, acertar cinco bolas blancas con Power Play eleva el premio fijo de $1 millón a $2 millones.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el Powerball?

Aquí aparece la verdadera dimensión del desafío.

La posibilidad de llevarse el jackpot es de aproximadamente: 1 entre 292,201,338.

Pero las probabilidades de conseguir cualquier premio son mucho más favorables: aproximadamente 1 entre 24.87.

Resultado Probabilidad aproximada Jackpot 1 en 292,201,338 Cinco bolas blancas 1 en 11,688,054 4 + Powerball 1 en 913,129 Cualquier premio 1 en 24.87

Comprar más boletos aumenta el número de combinaciones que tienes en juego, pero no convierte el sorteo en predecible ni altera las probabilidades individuales de cada combinación.

¿Qué pasa si nadie gana los $707 millones?

El premio mayor seguirá creciendo.

Powerball celebra sorteos todos los lunes, miércoles y sábados, por lo que la próxima oportunidad sería el lunes 3 de agosto de 2026.

El nuevo jackpot no debe estimarse simplemente sumando una cantidad fija a los $707 millones. Powerball calcula la siguiente cifra teniendo en cuenta las ventas y otros factores después de procesar el sorteo anterior.

FAQ del Powerball del sábado 1 de agosto

¿Quién ganó el Powerball hoy en Estados Unidos?

Todavía no existe un ganador confirmado. Depor actualizará esta nota después del sorteo y cuando las loterías determinen si algún boleto acertó las seis selecciones.

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball?

Los espacios permanecerán marcados con — hasta la extracción de las 10:59 p.m. ET.

¿Cuál es el jackpot de hoy?

Powerball pone en juego aproximadamente $707 millones mediante anualidad.

¿Cuánto es el cash value?

La opción de cobro inmediato está estimada en $307.3 millones antes de impuestos.

¿A qué hora salen los resultados en California?

El sorteo comienza a las 7:59 p.m. PT.

¿A qué hora juega Powerball en Texas?

A las 9:59 p.m. CT.

¿Dónde se realiza la extracción?

En Tallahassee, Florida.

¿Qué necesito acertar para ganar el jackpot?

Las cinco bolas blancas y la Powerball roja.

¿Cuándo es el siguiente Powerball?

Si nadie gana este sábado, el próximo sorteo será el lunes 3 de agosto.

¿Los números anteriores ayudan a elegir los de hoy?

No. Los resultados históricos no modifican la probabilidad de las combinaciones futuras.