Una combinación todavía desconocida puede valer $707 millones este sábado. Powerball llega al sorteo del 1 de agosto de 2026 con su jackpot más alto del año y una larga secuencia de extracciones sin que nadie consiga acertar las cinco bolas blancas y la Powerball roja. A las 10:59 p.m. ET comenzará una nueva oportunidad para romper esa racha y, para quienes ya tienen un boleto, llegará el momento de comprobarlo número por número.

Depor actualizará en esta nota los resultados oficiales apenas concluya el sorteo. Hasta entonces, los espacios aparecerán marcados con — . Después de conocer la combinación también se incorporará la información sobre posibles ganadores del jackpot y, si queda nuevamente vacante, el monto estimado para el próximo Powerball.

Powerball EN VIVO hoy: resultados y números ganadores del 1 de agosto

Powerball - 1 de agosto de 2026 Resultado ⚪ Bola blanca 1 6 ⚪ Bola blanca 2 17 ⚪ Bola blanca 3 27 ⚪ Bola blanca 4 48 ⚪ Bola blanca 5 50 🔴 Powerball 5 Power Play 3x Jackpot $707 millones Cash value $307.3 millones Ganador del jackpot Por confirmar

Última actualización: a la espera del sorteo de las 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT.

Conocer los seis números no significa necesariamente conocer de inmediato al ganador. Después de la extracción, las loterías participantes deben determinar si existen boletos que coincidan con la combinación completa.

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball de hoy?

Números: 6-17-27-48-50

6-17-27-48-50 Powerball: 5

5 Power Play: 3x

La combinación oficial se publicará una vez celebrada la extracción de este sábado. Powerball advierte que los resultados oficiales son los registrados bajo observación de una firma contable independiente; ante cualquier discrepancia, esos datos prevalecen.

No se registró un ganador del jackpot del Powerball en el sorteo del sábado 1 de agosto; sin embargo, cinco jugadores (3 de California, 1 de Maryland y 1 de Texas) se llevaron $1 millón del el Match 5 y uno en Vancouver acertó el Match 5 + Powerplay equivalente a $2 millones.

¿Hay ganador del jackpot de $707 millones?

No hubo ganador del jackpot del Powerball en el sorteo del sábado 1 de agosto, por lo que el premio mayor para el sorteo del lunes 3 de agosto aumentó a 748 millones de dólares (con una opción de pago en efectivo de $325.1 millones).

Para quedarse con el premio mayor, un boleto necesita acertar las cinco bolas blancas y la Powerball roja. Las probabilidades son aproximadamente de 1 entre 292.2 millones. Las posibilidades de obtener cualquier premio, en cambio, son cercanas a 1 entre 24.9.

Una vez procesado el sorteo pueden ocurrir tres escenarios:

Un boleto gana: su propietario tendrá derecho al jackpot completo.

su propietario tendrá derecho al jackpot completo. Varios boletos ganan: el premio mayor se divide entre ellos.

el premio mayor se divide entre ellos. Nadie acierta: el dinero vuelve a acumularse para el lunes 3 de agosto.

¿A qué hora salen los resultados del Powerball hoy?

Powerball realiza sus sorteos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET desde Tallahassee, Florida. La transmisión también está disponible en línea mediante la plataforma oficial.

Para este sábado, estos son los horarios de referencia:

Ciudad Hora del Powerball Nueva York 10:59 p.m. ET Miami 10:59 p.m. ET Orlando 10:59 p.m. ET Philadelphia 10:59 p.m. ET Washington D.C. 10:59 p.m. ET Chicago 9:59 p.m. CT Houston 9:59 p.m. CT Dallas 9:59 p.m. CT San Antonio 9:59 p.m. CT Denver 8:59 p.m. MT Phoenix 7:59 p.m. hora local Los Ángeles 7:59 p.m. PT Las Vegas 7:59 p.m. PT San Diego 7:59 p.m. PT San Francisco 7:59 p.m. PT Seattle 7:59 p.m. PT

La hora de extracción no debe confundirse con el cierre de venta de boletos. Cada jurisdicción establece su propio límite.

¿Dónde ver el sorteo de Powerball EN VIVO?

La organización transmite la extracción en su sitio oficial. En determinadas ciudades también puede verse mediante estaciones de televisión que distribuyen el sorteo.

Powerball: ver el sorteo en vivo

El estudio se encuentra en Tallahassee, Florida, desde donde se realizan las extracciones nacionales tres noches por semana.

Si únicamente quieres comprobar tu boleto, no necesitas seguir la transmisión: después de la extracción puedes consultar directamente los resultados oficiales.

¿Cuánto paga el Powerball del sábado 1 de agosto?

El premio anunciado asciende a $707 millones, pero esa cifra necesita contexto.

Premio Valor estimado Jackpot anunciado $707 millones Pago en efectivo $307.3 millones Diferencia nominal $399.7 millones

Los $707 millones corresponden a la opción de anualidad, que distribuye el premio mediante 30 pagos durante 29 años. El cash option permite recibir un único desembolso, considerablemente menor. Ambas cantidades se anuncian antes de impuestos federales y de los que puedan corresponder en cada jurisdicción. Powerball confirma que los ganadores pueden escoger entre anualidad y pago único.

¿Qué pasó en el último sorteo de Powerball?

El miércoles 29 de julio nadie consiguió el jackpot.

La combinación fue: 30 - 36 - 40 - 42 - 57 | Powerball: 2 | Power Play: 2X

Un boleto vendido en Maryland acertó las cinco bolas blancas y se quedó a una Powerball de la combinación completa, obteniendo un premio de $1 millón.

La ausencia de un ganador principal permitió que el jackpot llegara a los $707 millones de este sábado.

Últimos 5 resultados del Powerball

Esta tabla sirve para comprobar sorteos recientes, no para predecir los números de esta noche.

Fecha Números Powerball Power Play 29 jul. 2026 30 - 36 - 40 - 42 - 57 2 2X 27 jul. 2026 6 - 26 - 46 - 58 - 65 25 2X 25 jul. 2026 3 - 4 - 24 - 36 - 47 17 4X 22 jul. 2026 4 - 5 - 22 - 50 - 58 1 3X 20 jul. 2026 2 - 9 - 44 - 53 - 59 8 2X

El archivo oficial confirma las combinaciones del 20, 22, 25 y 27 de julio.

Un número puede aparecer en sorteos consecutivos. Haber salido recientemente no modifica su probabilidad en la próxima extracción.

¿Cómo comprobar si gané el Powerball?

Lo primero es separar las cinco bolas blancas de la Powerball roja.

No es necesario que las cinco blancas estén impresas en el mismo orden en el que fueron extraídas. Lo importante es que coincidan los valores.

Después compara tu boleto con esta tabla:

Aciertos Premio base 5 blancas + Powerball Jackpot 5 blancas $1 millón 4 + Powerball $50,000 4 blancas $100 3 + Powerball $100 3 blancas $7 2 + Powerball $7 1 + Powerball $4 Solo Powerball $4

Los premios secundarios pueden funcionar de manera diferente en California debido a su sistema pari-mutuel.

Y un detalle importante si aparece un boleto premiado: Powerball establece que debe reclamarse en la jurisdicción donde fue vendido.

¿Cómo se juega Powerball?

Cada apuesta comienza con dos grupos de números:

Bolas blancas: elige cinco números entre 1 y 69.Powerball: escoge un número entre 1 y 26.

La jugada básica cuesta $2 y el sistema también permite generar una combinación aleatoria mediante Quick Pick.

Los boletos se comercializan en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

¿Qué significa Power Play?

Por $1 adicional, Power Play puede multiplicar los premios secundarios.

Para un jackpot superior a $150 millones pueden utilizarse los multiplicadores 2X, 3X, 4X y 5X. El 10X queda fuera cuando el premio mayor supera ese umbral.

El jackpot nunca se multiplica con Power Play.

Acertar únicamente las cinco bolas blancas tiene además una regla particular: el premio de $1 millón pasa a $2 millones si el boleto incluye Power Play.

¿Qué días hay sorteo de Powerball?

La semana ofrece tres oportunidades:

Lunes — Miércoles — Sábado

Todas las extracciones nacionales comienzan a las 10:59 p.m. ET.

Por eso, si los $707 millones quedan sin dueño este sábado, el siguiente sorteo será el lunes 3 de agosto de 2026.

El nuevo jackpot se conocerá después de que Powerball procese los resultados y las ventas correspondientes.

¿Cuál es el récord histórico del Powerball?

Los $707 millones son extraordinarios, pero no se acercan al máximo histórico.

El récord pertenece al jackpot de $2.04 mil millones ganado por un boleto vendido en California en noviembre de 2022. Powerball lo mantiene como el premio mayor más grande de su historia.

Eso coloca los $707 millones de este sábado en perspectiva: es una fortuna excepcional, aunque todavía muy por debajo del techo que la propia lotería ha alcanzado.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los resultados del Powerball

¿Ya salieron los números del Powerball de hoy?

No. La combinación del 1 de agosto será sorteada a las 10:59 p.m. ET. Los guiones de esta nota serán reemplazados con los resultados oficiales.

¿Cuánto está pagando Powerball?

El jackpot estimado es de $707 millones mediante anualidad. La opción en efectivo es aproximadamente $307.3 millones antes de impuestos.

¿Cuántos números debo acertar para ganar el jackpot?

Cinco bolas blancas y la Powerball roja.

¿Puedo ganar aunque no acierte todos los números?

Sí. Powerball tiene nueve categorías de premios.

¿Dónde puedo ver los resultados oficiales?

En Powerball y en las loterías participantes. Depor actualizará también esta página después de la extracción.

¿A qué hora sale Powerball en California?

A las 7:59 p.m. PT.

¿A qué hora sale en Florida y Nueva York?

A las 10:59 p.m. ET.

¿Qué ocurre si dos personas ganan?

El jackpot se divide entre los boletos ganadores.

¿Cuándo se juega otra vez?

El próximo sorteo será el lunes 3 de agosto si el jackpot queda vacante.

¿Los números de sorteos anteriores ayudan a ganar?

No. Cada combinación mantiene las mismas probabilidades independientemente del historial.