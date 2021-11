Ole Gunnar Solskkaer dejó Manchester United esta semana tras la dolorosa derrota ante Watford por Premier League. Michael Carrick será el encargado de tomar las riendas del equipo de forma interina; sin embargo, ya se manejan algunos nombres que podrían tomar su lugar. El último nombre que habría sido puesto en carpeta sería el de Carlos Queiroz.

El exentrenador de la Selección Colombia se encuentra en la lista de posibles candidatos para dirigir a los ‘Red Devils’ con técnicos de la talla de Zinedine Zidane y Mauricio Pochetino. Rio Ferdinand, histórico exfutbolista del equipo inglés, ve al portugués como buena opción.

“¿Qué hay de Carlos Queiroz? Creo que si el Manchester United lo llama, dejará todo lo que está haciendo”, comentó el exdefensor en su programa Vibe with Five transmitido por YouTube. Con respecto a la posibilidad del argentino, dijo: “No creo que Pochettino se vaya del PSG a mitad de temporada. Creo que el United es el pináculo para él, un club al que le gustaría ir, pero tiene muchas cosas que hacer en el PSG y hay que respetarlo. Y el PSG no es el tipo de club que deja salir al entrenador”.

Actualmente, Queiroz se encuentra dirigiendo a la Selección de Egipto. El equipo avanzó a la tercera y última fase de las Eliminatorias Africanas rumbo a Qatar 2022 y ya planea la participación en la Copa Árabe y la Copa Africana de Naciones en diciembre y enero, respectivamente.

El entrenador ya lleva cinco partidos con este seleccionado, cuatro de ellos oficiales, y se mantiene invictor con un saldo de cuatro victorias y un empate para un rendimiento del 86.6%. Antes de Egipto y Colombia, dirigió a Portugal e Irán.

En su paso por la Selección Colombia desde inicios del 2019, el DT dirigió la Copa América de ese año, en la que la tricolor alcanzó los cuartos de final siendo eliminada por penales por Chile, y las cuatro primeras jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras caer goleado ante Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1) dio un paso al costado.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR