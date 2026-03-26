En medio del receso de la Liga 1 por la fecha FIFA, Alianza Lima decidió hacer cambios importantes en el área dirigencial y esta semana fue clave para conocer el principal. Tal como se supo hace unos días, Jorge Zúñiga dejó su cargo de presidente de Aliancistas del Perú, acreedor mayoritario del club victoriano, y durante la noche del último miércoles se desveló el nombre de su sustituto: se trata de Luis Felipe Bravo García.

“El presidente del Fondo es un reconocido hincha aliancista y exbasquetbolista de las divisiones inferiores del Club Alianza Lima”, se lee en el breve comunicado de Aliancistas del Perú, anteriormente conocido como Fondo Blanquiazul. En ese sentido, se confirma lo que hasta hace unas semanas era un secreto a voces con la salida de Jorge Zúñiga.

En esa misma línea, el grupo acreedor mayoritario de Alianza Lima precisó que Luis Felipe Bravo García “también fue designado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) como presidente del Grupo de Trabajo para la Federación Deportiva Peruana de Básquetbol y como su representante ante el Comité Especial designado por la Federación Internacional de Básquetbol- FIBA”.

¿Quién es Luis Felipe Bravo García, sustituto en el cargo que hasta hace poco era ocupado por Jorge Zúñiga? Se trata de un abogado corporativo por la Universidad de Lima y cuenta con estudios de posgrado en las universidades de Yale (Estados Unidos) y Salamanca (España). En su trayectoria ha ocupado cargos directivos y gerenciales en diversas empresas e instituciones, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

“El Fondo Aliancistas del Perú reafirma su compromiso con el Club Alianza Lima para el cumplimiento de sus objetivos deportivos e institucionales”, cierran en el comunicado, agradeciendo la labor de Jorge Zúñiga, quien estuvo como presidente desde agosto del 2024 hasta marzo del 2026.

Como es de público conocimiento, este cambio de mando en Aliancistas del Perú era algo que se venía barajando desde hace semanas, especialmente tras la eliminación prematura de Alianza Lima en la Copa Libertadores, al quedar fuera en la Fase 1 al perder a manos de 2 de Mayo. En ese sentido, en la interna íntima esperan que esta movida signifique aires nuevos para la institución.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 a Juan Pablo II College, Alianza Lima volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Universitario de Deportes, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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