Si bien todavía no debuta con Universitario de Deportes en la Liga 1, Bryan Reyna está aprovechando el receso del campeonato por la fecha FIFA para ponerse a punto y estar disponible en el próximo clásico frente a Alianza Lima, el cual se disputará el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental. En la interna del cuadro crema saben lo que puede aportar el ‘Picante’ en cuanto a desequilibrio, por lo que esperan tenerlo al 100% lo más pronto posible.

En ese sentido, el delantero conversó con los medios oficiales de la ‘U’ y dejó en claro cuál es su principal objetivo a corto plazo, esperando ponerse a la par de sus compañeros. “Para mí volver aquí a Perú y a Universitario significa muchas cosas. Yo vengo primero a trabajar y sacar adelante al equipo y que nos vaya de la mejor manera”, afirmó en su más reciente entrevista.

Reyna sabe que físicamente no está al tope, pero es consciente que es algo que solo lo solucionará con trabajo. “Un futbolista para estar bien tiene que trabajar y eso es lo que tengo que hacer primero, trabajar porque estando bien físicamente las cosas me van a ir bien y eso es bueno para mí y para el equipo”, comentó.

Aunque no juega desde noviembre del año pasado, cunado sumó minutos en el amistoso entre Perú y Chile, Reyna quiere dejar eso atrás y enfocarse únicamente en mirar hacia adelante para aportarle al plantel que dirige técnicamente Javier Rabanal. De mejorar en estos días, es altamente probable que tenga la chance de estrenarse frente a Alianza Lima, su exequipo.

“Físicamente estoy adaptándome al equipo. Vengo trabajando y exigiéndome de la mejor manera para de una vez estar a la par. Estoy muy a gusto. La gente me ha recibido muy bien y eso me gusta. Es complicado a veces para un jugador llegar a un club nuevo mientras te adaptas, pero hay jugadores que conozco de la selección y me han recibido de la mejor manera”, agregó.

Bryan Reyna está a préstamo en Universitario hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

Finalmente, Bryan Reyna analizó la exigencia que está teniendo tras su regreso al fútbol peruano, comparándolo con sus pasos por España y Argentina. Recordemos que el atacante de 27 años llegó a tienda merengue a préstamo desde Belgrano de Córdoba, con una cesión hasta finales del 2026 y una opción de compra.

“Tengo dos experiencias. En España es una experiencia que me sirvió también, y luego en Argentina que es un fútbol muy aguerrido, fuerte, físico. Cada etapa que pasa en el fútbol te llevas una experiencia. Creo que en el fútbol peruano están trayendo muchos técnicos que trabajan fuerte. Yo que he entrenado en Argentina y veo aquí desde hace un tiempo las cosas se vienen igualando”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Comerciantes Unidos, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando reciba a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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