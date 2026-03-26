Lo que hasta finales de la temporada pasada parecía un proyecto serio y que apuntaba a ir con todo por la tercera estrella de Melgar, terminó estrellándose estrepitosamente con Juan Reynoso saliendo por la puerta de atrás. Con la prematura eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano y lejos de la pelea por el Torneo Apertura, los directivos rojinegros no lo pensaron más y cesaron al ‘Cabezón’ de su cargo como director técnico.

En ese sentido, durante las últimas horas se reveló el nombre que está en carpeta del ‘Dominó’ para tomar la posta de Reynoso, aprovechando que la Liga 1 está en receso por la fecha FIFA de marzo. Según informaron en el programa Modo Fútbol, Miguel Rondelli cuenta con el visto bueno de los altos mandos de la institución arequipeña y en los próximos días podríamos tener novedades.

Eso sí, hay un detalle importante que se debe tomar en cuenta. El vínculo contractual de Rondelli con Cusco FC es hasta finales del 2028 y desde hace un tiempo se viene hablando de un proyecto a largo plazo, incluso, tienen la fase de grupos de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina: integran el Grupo A junto a Flamengo, Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín.

Miguel Rondelli logró el subcampeonato de la Liga 1 2025 con Cusco FC. (Foto: Liga 1)

Esto quiere decir que, si Melgar quiere hacerse con los servicios del argentino, deberá pagar la cláusula de salida estipulada en el contrato. Según la citada fuente, se trata de una importante suma de dinero, ya que el cuadro cusqueño se viene manejando así en los últimos años, buscando que el resto de clubes no la tengan fácil si quieren llevarse a sus jugadores, o en este caso a su técnico.

En Modo Fútbol precisaron que ya hubo un contacto entre Melgar y Miguel Rondelli, y que el entrenador dio el visto bueno para mudarse a Arequipa. De esta manera, solo falta que el ‘Rojinegro’ acelere los trámites, haga una oferta formal y llegue a un entendimiento económico con Cusco FC. Se avecinan horas cruciales.

Miguel Rondelli tiene contrato con Cusco FC hasta finales del 2028. (Foto: Cusco FC)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de empatar sin goles con ADT, Melgar volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando reciba a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 4 de abril desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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