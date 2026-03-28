Miguel Rondelli se despidió con emoción de Cusco FC luego de confirmarse que asumirá un nuevo reto como entrenador de FBC Melgar. El técnico argentino agradeció al club, a los jugadores y a la hinchada por el respaldo recibido durante su etapa, destacando el compromiso del grupo y los momentos vividos. Además, aseguró que se lleva grandes recuerdos de la institución y expresó su deseo de que el equipo continúe creciendo en el futuro.

Como ya es de conocimiento público, Miguel Rondelli dejó de ser el entrenador del conjunto cusqueño, ya que asumirá un nuevo desafío al mando de FBC Melgar, equipo con el que iniciará su etapa en el Torneo Clausura. Luego de confirmarse su salida, el técnico argentino utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de despedida cargado de emoción.

“Hoy me toca despedirme de este gran club con la satisfacción de haberlo dado todo. Me voy orgulloso de los objetivos alcanzados: ese subcampeonato y la histórica clasificación a la Copa Libertadores, que quedan como logros en la memoria de la institución”, comenzó escribiendo.

Luego de ello, mencionó que, pese a no haber ganado nada con el cuadro cusqueño, el entrenador argentino dejó en claro que lo mejor que le dejó el club fue haber podido plasmar su idea de juego.

“Sin embargo, mi mayor trofeo no está en las vitrinas, sino en la identidad de juego que logramos construir juntos. Ver al equipo plasmar una idea con valentía en cada cancha fue nuestra verdadera victoria”, agregó.

Su nuevo reto con Melgar

El equipo arequipeño hizo oficial su llegada a través de un comunicado que fue publicado en sus redes sociales, donde le dio la bienvenida al estratega con un mensaje breve.

“¡Bienvenido a su nueva casa, profe Rondelli! Nos complace anunciar la incorporación de nuestro flamante Director Técnico, Miguel Ángel Rondelli, quien estará a cargo del 1er equipo. Tras su paso por clubes como Emelec y Universidad Católica, está listo para rugir con la rojinegra”, publicó Melgar en su comunicado oficial.

La llegada de Rondelli se da pocos días después de la partida de Juan Reynoso, quien dejó la institución de común acuerdo con la dirigencia luego de no alcanzar los resultados previstos en el arranque de la temporada.

Junto a la presentación de Miguel Rondelli, Melgar también hizo oficial a los profesionales que formarán parte de su comando técnico en esta nueva etapa al frente del equipo arequipeño.

Dentro del grupo destacan Luciano Precone y Gustavo Córdoba, quienes cumplirán funciones como asistentes técnicos. Asimismo, se integran Guido Thompsion en la preparación física y Juan Esterilla como responsable del trabajo con los arqueros.

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