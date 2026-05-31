Colombia afronta uno de sus últimos exámenes antes de su debut en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo recibirá este lunes 1 de junio a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, en un amistoso internacional que servirá para ajustar los últimos detalles de cara a la Copa del Mundo.

La ‘Tricolor’ llega a este compromiso con la misión de consolidar su idea de juego y afinar una base titular para el estreno mundialista frente a Uzbekistán. Después del choque ante los costarricenses, Colombia cerrará su preparación enfrentando a Jordania el próximo 7 de junio. Del otro lado estará Costa Rica, que buscará seguir ganando ritmo competitivo y fortalecer su funcionamiento colectivo antes de iniciar su participación en el certamen más importante del planeta.

Para este encuentro, Néstor Lorenzo apostaría por una alineación encabezada por Camilo Vargas en el arco; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa; Kevin Castaño y Richard Ríos en la volante; Andrés Gómez, James Rodríguez y Luis Díaz como mediapuntas; dejando a Luis Suárez como referente de ataque.

Por su parte, Costa Rica alineará de la siguiente manera: Patrick Sequeira; Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, Fernán Faerron, Jorkaeff Azofeifa; Orlando Galo, Cristoper Núñez, Luis Flores; Manfred Ugalde, Josimar Alcocer y Álvaro Zamora.

El compromiso se disputará este lunes 1 de junio desde las 6:00 p.m. (hora de Perú y Colombia) en el estadio El Campín de Bogotá. En Colombia, la transmisión estará a cargo de Caracol TV, RCN, Gol Caracol, Ditu y sus plataformas digitales. En Perú, los aficionados podrán seguir el partido a través de Fanatiz vía streaming. Asimismo, en Ecuador estará disponible por El Canal del Fútbol (ECDF), mientras que en Costa Rica se podrá ver por Repretel, Canal 6 y TDMAX.

Horarios del partido Colombia vs. Costa Rica

* Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.

* Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.

* Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8:00 p.m.

* Costa Rica y México: 5:00 p.m.

* Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

* España: 1:00 a.m. del martes 2 de junio.

Colombia buscará aprovechar la localía y la calidad de jugadores como James Rodríguez y Luis Díaz para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, mientras que Costa Rica intentará dar el golpe y demostrar que también está lista para competir al máximo nivel.

Convocados de Colombia

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional)

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Déiver Machado (FC Nantes), Johan Mojica (Mallorca)

Mediocampistas: Gustavo Puerta (Racing de Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), Richard Ríos (Benfica), Kevin Castaño (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Portilla (Paranaense).

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting), Jhon Córdoba (Krasnodar), Carlos Gómez (Vasco da Gama), Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Convocados de Costa Rica

Arqueros: Abraham Madriz, Bayron Mora y Patrick Sequeira.

Defensores: Aarón Salazar, Darril Araya, Fernán Faerron, Farbon Samadian, Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, John Ruiz, Joseth Peraza y Shawn Johnson.

Mediocampistas: Andrey Soto, Cristopher Núñez, Gian Mauro Morera, Luis Flores, Orlando Galo y Sebastián Padilla.

Delanteros: Álvaro Zamora, Carlos Mora, Josimar Alcocer, Manfred Ugalde y Orlando Sinclair

Fixture de Colombia en el Mundial 2026

El equipo de Luis Díaz y compañía integra el Grupo K junto con Portugal, RD Congo y Uzbekistán. Dos de sus partidos se jugarán en territorio mexicano y el último, en suelo estadounidense.

Uzbekistán vs Colombia | miércoles 17 de junio del 2026 | 9.00 p. m. | Ciudad de México (México)

Colombia vs RD Congo | martes 23 de junio del 2026 | 9.00 p. m. | Zadapán (México)

Colombia vs Portugal | sábado 27 de junio del 2026 | 6.30 p. m. | Miami (Estados Unidos)

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