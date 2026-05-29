Luego de serrar su participación en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores con una pálida presentación en Asunción, Sporting Cristal ha vuelto a desatar una olca de críticas entre sus hinchas. El Estadio La Nueva Olla fue testigo de un equipo rimense inofensivo e inerte en todo sentido que terminó cayendo por 2-0 frente a Cerro Porteño en la fecha final del Grupo F. El resultado, sumado al irregular andar en el campeonato doméstico, ha colocado a Zé Ricardo como el principal blanco del malestar de los aficionados celestes, por lo que salió a dar explicaciones sobre el mal momento.

La deslucida actuación en territorio paraguayo desnudó las marcadas falencias colectivas que el cuadro bajopontino viene arrastrando a lo largo del semestre en ambos frentes competitivos. Las sensibles bajas por lesión obligaron al entrenador a echar mano de varios futbolistas juveniles, quienes pagaron el derecho de piso ante un rival de mayor jerarquía que se quedó con el liderato de la zona.

En conferencia de prensa, el director técnico brasileño defendió el desempeño de sus dirigidos en la primera mitad y apuntó a la superioridad física de los locales tras el descanso. “Tuvimos un buen primer tiempo, pero después del intermedio Cerro retornó un poco más intenso y en una jugada de línea de fondo Vegetti es muy letal”, analizó.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se enfrentan por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Getty Images)

Zé Ricardo también puso en balanza el presupuesto financiero de la institución frente a los gigantes del continente, asegurando que cumplir con los triunfos en Lima era la meta inicial. “En un grupo muy difícil, muy competitivo, con tres equipos con un presupuesto financiero muy alto en comparación a nosotros, logramos conseguir dos victorias en Lima, que era nuestro objetivo”, aseguró.

El brasileño argumentó que el exigente calendario del fútbol peruano y los rigores geográficos terminaron por mermar las energías físicas de sus principales piezas titulares. “En los últimos 45 días disputamos 13 partidos... Para nosotros viajar y jugar en altitud es muy desgastante, y por ello sufrimos la pérdida de algunos jugadores importantes”, detalló el estratega.

Con el boleto asegurado hacia los play-offs de la Copa Sudamericana, el entrenador brasileño remarcó que la prioridad institucional de las próximas semanas consistirá en vaciar la enfermería médica. Para el estratega, resulta vital recuperar el óptimo estado de forma de su plantilla antes de planificar la estrategia para el recambio de la Liga 1.

Sporting Cristal. (Photo by DANIEL DUARTE / AFP)

¿Qué sigue para Sporting Cristal?

La agenda inmediata obligará a los rimenses a cambiar de chip de forma urgente para afrontar el cierre de un Torneo Apertura que ha sido sumamente deficiente para su historia. Los rimenses marchan relegados en el undécimo casillero de la tabla de posiciones, habiendo sumado apenas 19 puntos de un total de 48 unidades posibles en el certamen local.

Finalmente, la escuadra cervecera visitará a Cienciano en el Cusco este domingo 31 de mayo a las 17:00 horas, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Un nuevo tropiezo en una plaza de altura tan compleja como el territorio imperial podría acelerar la destitución definitiva de Zé Ricardo pensando en el armado del segundo semestre de la temporada.

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