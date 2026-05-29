Sporting Cristal quedó al margen de la Copa Libertadores 2026 luego de caer frente a Cerro Porteño en Paraguay, pero gozarán de un especie de premio consuelo que significa haber clasificado a los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026. Si bien no era el objetivo esperado desde inicio de temporada, desde la directiva tendrán un nuevo motivo para ilusionarse y tiene que ver lo financiero. Esta vía de escape internacional reduce en parte el golpe deportivo sufrido en Asunción, asegurando que el escudo bajopontino se mantenga vigente en las pantallas continentales durante el segundo semestre del año.

Más allá de esa vitrina internacional que podrá tener el cuadro ‘rimense’, la inyección económica también es algo que alegrará al plantel, sobretodo pensando en planificar con mayor holgura sus próximos movimientos en el mercado de pases tanto local como internacional, que es algo que sus propios hinchas también lo piden.

El rédito financiero otorgado por la Conmebol se convierte en una perfecta arma para mantenerse en competencia activa, no solo en dicho torneo, si no también en la Liga 1 donde urgen los puntos necesarios para alejarse lo más posible de la zona peligrosa del descenso.

Sporting Cristal cayó por 0-2 frente a Cerro Porteño. (Photo by DANIEL DUARTE / AFP)

El hecho de seguir compitiendo a nivel internacional genera una nueva ganancia económica en las arcas de un Sporting Cristal que deberá aprovechar al máximo dicha oportunidad. Hablamos de que Conmebol otorga 500 mil dólares a cada equipo que dispute los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026, es decir que esta cantidad se suma al dineral que han venido percibiendo a lo largo del año.

La bolsa acumulada por la escuadra celeste durante su travesía continental es sumamente importante, considerando que iniciaron su camino desde las etapas previas de clasificación. Además de haber conseguido también dos triunfos, frente a Cerro Porteño en la primera fecha y frente a Junior de Barranquilla, en la tercera.

Teniendo en cuenta que los ‘cerveceros’ se metió a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 2, el monto general que ganaron fue de más de 4.7 millones dólares que se divide entre la clasificación a Fase 3, a la zona de grupos y al mérito deportivo que representa cada victoria conseguida. Es decir, sumando estas dos cantidades, estamos frente a más de 5.2 millones de dólares.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se enfrentaron por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Getty Images)

¿Quién será el próximo rival de Sporting Cristal?

Tras confirmarse los cruces de los play-offs de la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Zé Ricardo tendrá una dura prueba frente al RB Bragantino, uno de los clubes brasileños que viene destacando en competiciones CONMEBOL durante los últimos años.

El conjunto paulista llega a esta fase luego de culminar como segundo de su grupo en la Copa Sudamericana 2026, por debajo de River Plate por apenas dos puntos de diferencia, por lo que deberá disputar esta ronda previa antes de intentar acceder a los octavos de final.

¿Cuándo se jugará la serie? Según el calendario oficial de la CONMEBOL, los partidos de ida de los play-offs están programados entre el 21 y 23 de julio, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán entre el 28 y 30 de julio.

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