Después varias semanas de análisis, el comando técnico de la Selección Peruana, liderado por Mano Menezes, anunció su lista de 25 convocados para los amistosos de la fecha FIFA de junio, donde enfrentaremos a Haití en Estados Unidos y a España en México. Uno de los más experimentados de esta nómina es Pedro Gallese, quien sigue siendo el dueño de la portería de la ‘Blanquirroja’ y apunta a comandar esta nueva generación con su jerarquía.

En un reciente diálogo con Bicolor+, el también portero del Deportivo Cali analizó estos nuevos amistosos de la Selección Peruana y lo importante que serán para que el grupo siga entendiendo cada vez mejor la idea que busca plasmar Mano Menezes. Independientemente de los rivales para esta fecha FIFA de junio, ambos mundialista en la cita que comenzará dentro de poco en Norteamérica, el guardameta valoró el tiempo de trabajo que tendrá el plantel.

“Amistosos para seguir preparándonos, para seguir conociendo las ideas de este nuevo comando técnico, y para que los otros compañeros que se están reincorporando a la selección conozcan más lo que es el mundo de la selección”, afirmó, dejando en claro que las caras nuevas sumarán a este proceso que busca consolidar un grupo con miras a las Eliminatorias 2030.

Pedro Gallese es una de las figuras de Deportivo Cali. (Foto: Deportivo Cali)

Eso sí, el ‘Pulpo’ fue enfático al señalar que los jugadores que vienen a la Selección Peruana tienen que estar preparados para rendir desde el primer minuto, pues es lo que exige ser considerado en este grupo. La ‘Bicolor’ no es un banco de pruebas ni una oportunidad para seguir aprendiendo, sino un especio para que los nuevos muestren los argumentos que tienen para ser llamados constantemente a la Videna.

“Que no vengan como a prepararse aquí, sino que ya vengan preparados para la selección. Es algo muy hermoso vestir los colores de tu país y es una oportunidad, algo muy bonito jugar por estos colores”, remarcó. Como se sabe, Gallese es uno de los mundialistas en Rusia 2018 que sigue presente en el grupo, junto a André Carrillo, Miguel Araujo y Yoshimar Yotún.

Por último, Pedro Gallese habló directamente sobre los rivales del conjunto nacional para los amistosos del 5 y 8 de junio, respectivamente. “Es una preparación para nosotros. Hay que aprovechar estos partidos que se nos están dando. Con Haití y con un rival como España, que se está preparando para el Mundial, es importante para el grupo”, aseveró.

Pedro Gallese es uno de los más experimentados de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Los convocados de la Selección Peruana para la fecha FIFA de junio:

Arqueros: Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver), Bassco Soyer (Gil Vicente), Jhonny Vidales (Melgar), Álex Valera (Universitario) y Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona).

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando vuelva a afrontar una fecha doble FIFA. El primer encuentro será el viernes 5 de junio frente a Haití en Miami, Estados Unidos, mientras que el segundo será el lunes 8 del mismo mes en Puebla, México.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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