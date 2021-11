Luis Muriel y Duván Zapata volvieron a ser figuras con Atalanta en Champions League. Ambos anotaron en el empate 3-3 ante Young Boys en Berna, permitiendo que el equipo italiano continúe con vida en la competición y siga soñando con el tan ansiado pase a los octavos de final. El gran momento de los colombianos es aplaudido por muchos, pero también causa preocupación.

La gran pregunta que da vueltas en la cabeza de los directivos de la Selección Colombia es: ¿por qué sus delanteros logran brillar con las camisetas de su clubes, pero no con la tricolor? El equipo de Reinaldo Rueda no anota un gol hace cinco partidos en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y ha complicado sus aspiraciones de clasificar al torneo de manera directa.

Marca Claro decidió conversar con expertos para recoger distintas opiniones, algunos creen que pasa por un tema de “identidad” y señalan que el técnico caleño no es el responsable, sino los futbolistas que no convierten las ocasiones de gol que tienen.

Carolina Castellanos de RCN Radio, explica que en la selección “existe un gran conflicto de identidad”. “El problema de los atacantes con este equipo de Reinaldo Rueda es que cambian constantemente de posición, muchas veces no juegan en el lugar donde lo hacen con sus clubes y eso mentalmente puede generar un bloqueo”. Cree que este parón hasta el próximo año podrá ayudarlos a tomar un respiro.

César Polania de El País de cali señala que existe una grave “falta de confianza” en Zapata y compañía. “Les falta confianza, eficiencia y mejoría en esa última decisión. Y de lo que estoy seguro es que Rueda no es responsable de ello”.

José Orlando Ascensio de El Tiempo va por la misma línea: “A los delanteros no les llega la pelota y eso ha generado un problema de ansiedad y falta de confianza”, explica.

Por su parte, Henry ‘Bocha’ Jiménez de RCN Radio cree que solo se trata de una mala racha y así como inició, pronto tiene que terminar. “Yo creo que son rachas; las rachas propias de los jugadores que pasan a ser del equipo. En el fútbol eso es fatal porque no se pueden ganar partidos. Menos mal que tenemos ese respaldo de la defensa”.

Colombia no anota un gol en Eliminatorias desde 9 de septiembre, fecha en la que venció a Chile en Barranquilla. Luis Díaz selló la victoria en aquel encuentro. Los de Reinaldo Rueda suman 470 minutos sin ver el fondo de la red rival. Por ello, la preocupación y las críticas empiezan a aparecer.

Cabe recordar que no es la primera vez que esto sucede. En el año 2008, entre la fecha 6 y 10, no pudo anotar ante Ecuador, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil.

Aunque Colombia ocupa la cuarta posición, que da cupo directo al Mundial, la falta de gol preocupa a la afición local a cuatro fechas para el final de la eliminatoria. Ante Perú, Argentina, Bolivia y Venezuela los colombianos tendrán que afinar la artillería.





