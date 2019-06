''Chile ya se parece al equipo bicampeón de América'': leyenda de 'La Roja' se rinde al fútbol de su selección

Al 'Bam-Bam' Iván Zamorano no le ha sorprendido la selección chilena que se ha clasificado con anticipación para los cuartos de final de la Copa América 2019 de Brasil, incluso le ha "llevado a la memoria el equipo bicampeón" que se consagró en las ediciones de 2015 y 2016. ¿Se viene el 'Tri'?



"La verdad, no me ha sorprendido. Me sorprendió mucho más el balance de los partidos amistosos que había hecho Chile, que no estaba a la altura de la plantilla que tenemos", dijo a EFE el más destacado futbolista chileno en la década de los años 90.



La Roja ha acallado las críticas con las que llegó a Brasil al ganar en sus dos primeras salidas en el Grupo C: por 4-0 a Japón y por 1-2 a Ecuador. Y este lunes definirá en un choque contra Uruguay el orden de su zona, así como el rival en los cuartos de final.



"Hoy día estos dos partidos que hemos tenido en Copa América me han llevado a la memoria del equipo bicampeón de América", celebró el exjugador durante un encuentro en 'Evolución Conmebol', una galería que el propio ente del fútbol sudamericano ha abierto en la playa de Copacabana para exponer los trofeos de los torneos que auspicia

